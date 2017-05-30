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الحكومة تغازل النقابات المستقلة بعد تهديدات منظمة العمل الدولية

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الحكومة تغازل النقابات المستقلة بعد تهديدات منظمة العمل الدولية الحكومة تغازل النقابات المستقلة بعد تهديدات منظمة العمل الدولية

التحرير

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تحاول تفادي الوقوع في مأزق الدول المُعاقبة من منظمة العمل الدولية، وهو ما دفعها للإسراع في الاتفاق مع ممثلي عدد من الاتحادات المستقلة، منهم سعد شعبان رئيس اتحاد عمال الديمقراطي، ومالك بيومي رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وتنفيذ ملاحظاتهم على عدد من مواد قانون التنظيمات النقابية الذي وافق عليه البرلمان.

ورأى عدد من ممثلي العمال عدم معقولية وفائدة هذا الاتفاق، لأن الحكومة كما ذكروا "استخدمت" عددا من المحسوبين على النقابات المستقلة للعبور من مؤتمر العمل الدولي المقرر عقده أوائل يونيو المقبل بجنيف، دون الوقوع في القائمة القصيرة للدول المنتهكة للحريات النقابية والمعادية للعمل النقابي.

الشكوى هددت الحكومة

قال سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي إن الحكومة المصرية لجأت لعدد من الكيانات النقابية المستقلة بعد الشكوى التي تقدم بها لمنظمة العمل الدولية، بسبب قانون التنظيمات النقابية الذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ الأربعاء الماضي.

وأوضح شعبان في تصريح خاص لـ"التحرير" أن الحكومة طرحت وثيقة تفاهم بين النقابات المستقلة خاصة اتحاد عمال مصر الديمقراطي "المتقدم بالشكوى"، حتى لا تقع مصر تحت طائلة العقوبات الدولية والتي ستنقل مصر من القائمة الطويلة للقائمة القصيرة للحريات النقابية.

الحكومة تحاول الإفلات من العقوبات الدولية

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وتقول فاطمة رمضان القيادية النقابية بحملة نحو قانون عادل للعمل إن هذا الاتفاق هو والعدم سواء، وإن كل من حضروا لا يعبرون عن العمال ولم يستشيروا القيادات العمالية والقيادات العمالية، وأن الحكومة استخدمتهم "الموقعون على الاتفاقية" فقط للعبور من مأزق الوقوع في العقوبات الدولية التي توقعها المنظمة على الدول المخالفة للاتفاقيات التي تكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت فاطمة في تصريحات لـ"التحرير" أن كل من حضروا لا يعبرون إلا عن أنفسهم فقط، منوهة بأن الحكومة إن كانت لديها الرغبة لتعديل القانون لفعلت ذلك دون أن تُداهِن لأشخاص بعينهم على حد قولها، لتفادي الوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية، وليس لإعطائها فرصة لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وتكفل حق الحرية والتعددية النقابية وتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال.

وثيقة التفاهم تلزم الحكومة بإجراء 7 تعديلات

وأشار شعبان في حديثه إلى أن اتفاق التوقيع على وثيقة التفاهم بين وزارة القوى العاملة والنقابات المستقلة، الهدف منه هو إجراء التعديلات التي تقدم بها الاتحاد على قانون التنظيمات النقابية في 7 مواد الخاصة بأعداد الأعضاء في النقابات العامة والفرعية وحق تنظيم الاجتماعات بالفرعيات، والمواد الخاصة بالدعم المادي للنقابات والشخصية الاعتبارية للكيانات النقابية.

وذكر شعبان المواد التي اشترط توقيعه على الوثيقة بكتابتها وهي المواد 2 و3 و7 و10 و14 و16 و54، مشيرًا إلى أن عددا من الكيانات النقابية المستقلة وقعت على الوثيقة "على بياض" مثل الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، ما رفضه شعبان وأكد عدم توقيعه إلا بعد إدراج المواد الخلافية التي شكا الحكومة بسبب إصرارها على عدم تعديلها لمنظمة العمل الدولية.

ووافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان من حيث المبدأ، على مشروع قانون التنظيمات النقابية المقدم من الحكومة، مع دراسة المشروع المقدم من النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، والأخذ في الاعتبار ملاحظات منظمة العمل الدولية.

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التحرير

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