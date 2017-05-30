الخارجية توضح لـ«البرلمان» : المحتجزون في السودان 6 مصريين خالفوا شروط الإقامة

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ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب 4 طلبات إحاطة، اثنين منهم مقدمين من النائب طارق الخولى، أحدهما بشأن وفاة المواطن المصري هاني حنفي بأحد السجون الإيطالية في ظروف غامضة، وآخر بشأن احتجاز 24 مصرياً بالسودان، وذلك بحضور ممثل وزارة الخارحية نبيل مكي، مساعد الوزير لشئون القنصلية والمصريين بالخارج.

وأفاد الخولى من خلال طلب الإحاطة بأن هذه الواقعة الرابعة لمقتل مصريين في إيطاليا، إضافة لذلك فإن الإعلام الإيطالي وصف حادث مقتل المصري هاني حنفي بأنه يعد استمرار لحوادث التقصير والإهمال داخل السجون الإيطالية.

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واستمعت اللجنة إلى نبيل مكي نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، الذي أفاد بأن الوفاة وفقا للتقرير الأولى للطب الشرعي الإيطالي كانت نتيجة شنق المواطن لنفسه داخل زنزانته، أي تم تفسيرها على أنها واقعة انتحار وجاء التأكيد من الجانب الإيطالي بأن المواطن المصري لم يتعرض للتعذيب داخل السجن الإيطالي وأن الخارجية تتابع الموقف وتنتظر صدور التقرير النهائي للطب الشرعي.

وفيما يتعلق بطلب الإحاطة المقدم أيضا من النائب طارق الخولى، الخاص باحتجاز (24) مصريًا بالسودان، أوضح نبيل مكي أن عدد المحتجزين حاليًا بالسودان يقتصر على (6) مصريين فقط، خالفوا شروط الإقامة وأن وزارة الخارجية تتابع حالتهم وستكون على علم تام بما تم بشأنهم بنهاية شهر رمضان الجاري.