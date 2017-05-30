إصابة عامل وطالب في مشاجرة بالخليفة بسبب المشروبات

كتب فتحي عمر وسامح غيث:

أصيب عامل وطالب بجروح متفرقة، في مشاجرة مع 6 أشخاص اثناء تواجدهم في أحد المقاهي بمنطقة الخليفة بسبب الخلاف على دفع قيمة المشروبات.

تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغًا من الأهالي بمشاجرة ومصابين بمقهى كائنه بشارع الكومي من شارع محمد علي دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة بين كلا من، طرف أول" سعيد م 47 سنة ، مالك مقهى ، وبحوزته صندوق به زجاجات مياه غازية فارغة ، ومحمود ا 33 سنة ، مدير شركة وبحوزته سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12مم ، و أيمن ر 25 سنة ، عامل بالمقهى وبحوزته سلاح ابيض " مطواة " ، و احمد ر 35 سنة ، عامل بالمقهي وبحوزته سلاح ابيض " سنجة" ، و رامي ص 27 سنة عامل بالمقهى ، و هشام ت 24 سنة مدير إدارة توريد " ، وطرف ثان "محمد ج 33 سنة عامل " مصاب بجرح قطعي بالرأس وكدمات بالظهر "، و محمد س 25 سنة طالب " مصاب بجرح قطعي بالوجه وكدمة بالقدم ".

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب الخلاف حول دفع قيمة المشروبات تطورت إلى مشاجرة تعدي خلالها الطرف الأول علي الثاني وأحدثوا إصابتهما المشار إليها تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط الطرفين والسلاح الناري والأسلحة البيضاء المستخدمة في الحادث، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.