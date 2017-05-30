لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة 738 متهماً بقضية "فض رابعة" لـ 13يونيو
لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة 738 متهماً بقضية "فض رابعة" لـ 13يونيو
01:06 م الثلاثاء 30 مايو 2017
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النيابة في خلية داعش ليبيا: استحلوا دماء المسيحيين وانتهكوا الأعراض
كتب- عمرو علي:
تصوير- علاء أحمد:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 738 متهمًا في "فض اعتصام رابعة العدوية"، لجلسة 13يونيو لسماع الشهود.
كما أمرت المحكمة بعرض بعض المتهمين على مستشفى السجن.
والمتهمون في القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدي غنيم، "أسامة" نجل الرئيس الأسبق محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
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