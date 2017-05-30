رئيس "تشريعية النواب": نبجل القضاة.. ونحن في حاجة لزيادة عددهم وليس خفضها

كتب- أحمد علي:

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المجلس يقدر ويبجل القضاة، ويحرص كل الحرص على تحقيق استقلالهم .

جاء ذلك في اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة مشروع قانون مقدما من النائب محمد عطا سليم و69 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا.

ولفت أبو شقة إلى أن الدستور يضع العديد من الضمانات لتحقيق استقلال القضاء والقضاة، مشيرًا إلى أن هذا الاستقلال للسلطة وليس كأفراد، من أجل أن يعملوا على القيام بواجباتهم بكل فعالية، وهذا المنطق متساوي مع الحصانة التي يتمتع بها نواب البرلمان، في أن تتوفر لهم الحصانة للقيام بأعمالهم بكل حيدة.

وأكد أبو شقة أن مواد الدستور 185 و186، حيث التأكيد على أن القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، ومجلس النواب يحافظ ويوثق الضمانات الكاملة لتحقيق الاستقلال، مشيرًا إلى أن الدستور نص على عمل استئناف الجنايات، ومن ثم سنكون بحاجة إلى مزيد من عدد القضاة وليس تقليل أعدادهم .

وواصل حديثه: "عملت في القضاء ومازلت في تعامل يومي والقضاء هو صمام الأمن ولابد أن تتوفر له الضمانات الكاملة لتحقيق استقلاله"، متابعًا: "لابد أن يترك لهم الأمر لأنهم الأدرى بشئونهم وأهل مكة أدرى بشعبها..هم الأولى والأدرى بما يسن لهم من تشريعات فى هذا الشأن".