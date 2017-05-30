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وزيرة الاقتصاد الألمانية قلقة بشأن العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة

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مصراوي Masrawy

وزيرة الاقتصاد الألمانية قلقة بشأن العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة

12:59 م الثلاثاء 30 مايو 2017

وزيرة الاقتصاد الألمانية قلقة بشأن العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة

وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريس

برلين - (د ب أ):

أعربت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريس عن قلقها إزاء العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.

وذكرت تسيبريس في تصريحات لإذاعة شمال ألمانيا اليوم الثلاثاء إنها قلقة من أن تؤدي السياسة التجارية المستقبلية للولايات المتحدة إلى خرق التوافق المستمر منذ عقود حول تحرير التجارة.

وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية مع ألمانيا، قالت تسيبريس: "أفرق بين الرئيس الأمريكي دونالد وأصحاب القرار في الولايات المتحدة. إنهم وزراء وحكام ولايات والكونجرس"، مضيفة أن ألمانيا تريد توفير فرص عمل في الولايات المتحدة وليس تدميرها.

وأعربت الوزيرة عن تفهمها لتصريحات المستشارة أنجيلا ميركل ووزير خارجيتها زيجمار جابريل بشأن العلاقات المستقبلية مع الولايات المتحدة.

يذكر أن ميركل أعربت عن تشككها في إمكانية الوثوق في الولايات المتحدة عقب قمة مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى التي أخفقت إلى حد كبير في التوصل إلى توافق حول القضايا الخلافية، وبخاصة فيما يتعلق بحماية المناخ.

وحذرت ميركل الرئيس الأمريكي بشكل غير مباشر من طريق العزلة.

كما أعرب جابريل عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب لم يعد لها دور قيادي في المجتمع الدولي الغربي.

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