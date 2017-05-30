"رخا": 264 وحدة سكنية لسكان "عزبة أبو عوف" العشوائية في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن السعيد رخا، رئيس حى الضواحي بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، استمرار إجراءات تسليم الوحدات السكنية الخاصة بالمستحقين من أهالي منطقة "عزبة أبو عوف" العشوائية، البالغ عددها 264 وحدة سكنية، في مشروع الـ40 عمارة خلف منطقة نفيسة الجديدة بالضواحى.

وأشار "رخا" في تصريحات صحفية، إلى تسليم الوحدات بعد دفع المطالبة، التى تبلغ قيمتها 1350 جنيها يجري دفعها أولًا، ثم يمنح المستحق إيصال سداد المبلغ، الذي بموجبه يحصل على خطاب تسليم الوحدة له بعد هدم العشة المقيم بها.

وأضاف: "سلمنا 10 عمارات أرقام ( 12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،17 ،18 ، 19،20،21،22) على التوالى أمس، ولا يجري تسليم الوحدة السكنية لمستحقيها إلا بعد إزاله العشة".

وأكد رئيس الحي أن العمل سيتواصل حتى الانتهاء من تسليم جميع الوحدات بصورة نهائية، موضحًا أنه تم توصيل كافة المرافق الأساسية للمشروع من مياه وكهرباء وخطوط للغاز وصرف صحي، وجار الانتهاء من باقى المرافق تباعًا، وأن تسليم هذه الوحدات يأتي ضمن تطوير المناطق العشوائية وكحلقة قبل الأخيرة فى القضاء على كل العشوائيات بالمحافظة، تمهيدًا لإعلان بورسعيد أول محافظة خالية من العشوائيات.

وشنت الأجهزة التنفيذية حملة موسعة، أمس الإثنين، لإزالة منطقة "عزبة أبو عوف" العشوائية بحي الزهور، وتواجد رجال الجيش الثاني الميداني، وقوات الشرطة التابعة لمديرية الأمن، بكثافة، بمحيط المنطقة لتأمين عملية الإزالة خاصة في الوقت الذي أزالت معدات حي الزهور وجهاز الإنقاذ "العشش" والمحال بعدة قطاعات بالمنطقة، في الوقت الذي ألقت قوات الأمن القبض على 11 شخصًا من مثيري الشغب، أثناء محاولتهم اعتراض ومنع المشاركين من أداء مهام عملهم، وإثارتهم الشغب مع القوات، في الوقت الذي واصلت الحملة مهامها اليوم لليوم الثاني على التوالي.