تفاصيل أول يوم عمل لمدير أمن المنيا الجديد
تفاصيل أول يوم عمل لمدير أمن المنيا الجديد
12:56 م الثلاثاء 30 مايو 2017
مديرية امن المنيا
المنيا - ريمون الراوي:
وصل اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا الجديد، مكتبه بمديرية أمن المنيا، اليوم الثلاثاء، بعد اختياره خلفًا للواء فيصل دويدار بعد 72 ساعة من حادث استهداف زوار دير "الأنبا صموئيل المعترف"
وعقد "عبد المنصف" جولة تفقدية على المكاتب وإدارات المديرية، ومن المقرر أن يعقد مدير الأمن لقاء مع قيادات المديرية، للاطمئنان على الإجراءات الخاصة بتعقب مرتكبى الحادث الإرهابي، وآخر ما توصلت له فرق البحث.
وأكد مدير أمن المنيا الجديد، في تصريحات صحفية، أن الجهد الأمني تراكمي، وأنه حضر للمنيا لاستكمال جهود القيادات الأمنية السابقة لمجيئه، وأضاف أنه "متحمس للعمل مع ضباط وأفراد الشرطة بالمنيا، الذين ضربوا مثلًا في التفاني في العمل لمجابهة الخروج علي القانون بجميع أشكاله.
وأكد مدير الأمن احترام المواطن وآدميته، وأنه لن يسمح إلا بحسن التعامل مع المواطن، وأنه سيعقد جولات مفاجئة على الأقسام ومراكز الشرطة.
يشار إلى أن اللواء ممدوح عبد المنصف، شغل عدة مناصب، منها نائب لمدير أمن البحيرة وحكمدار لمديرية أمن الإسماعيلية، وعاد من جديد لمحافظة المنيا كمدير أمن لها بعد أن عين في السابق حكمدارًا لها.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
إخماد حريق بمبنى تابع لـ"ري المنيا" دون إصابات
-
استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة بعدد من المحافظات
-
تأجيل محاكمة 61 إخوانيًا في أحداث عنف مغاغة
-
مدير أمن المنيا الجديد: هدفي إكمال الجهود السابقة.. ولدي مخزون عن
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
المالية: العلاوة الاستثنائية 7% من الأجر الوظيفي بحد أقصى 130 جنيهاأخبار
-
ردا على حلقة رامز.. مرتضى منصور يوقع عقوبة قاسية على كهربارياضة
-
تامر أمين يفقد الوعي في "هاني هز الجبل": "هتموتني وتقول لي آسف؟!"فنون
-
حبس خال "عريس أكتوبر" ومأمورية للقبض على ضابط ونجل برلماني في اتهامهمأخبار
-
"سحلية رامز" تفاجئ مصطفى خاطر وتثير رعبه - فيديوفنون
-
تعرف على عقوبة "كهربا" حال إدانته غدا بتبديد منقولات زوجتهأخبار