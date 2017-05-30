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تفاصيل أول يوم عمل لمدير أمن المنيا الجديد

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مصراوي Masrawy

تفاصيل أول يوم عمل لمدير أمن المنيا الجديد

12:56 م الثلاثاء 30 مايو 2017

تفاصيل أول يوم عمل لمدير أمن المنيا الجديد

مديرية امن المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

وصل اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا الجديد، مكتبه بمديرية أمن المنيا، اليوم الثلاثاء، بعد اختياره خلفًا للواء فيصل دويدار بعد 72 ساعة من حادث استهداف زوار دير "الأنبا صموئيل المعترف"

وعقد "عبد المنصف" جولة تفقدية على المكاتب وإدارات المديرية، ومن المقرر أن يعقد مدير الأمن لقاء مع قيادات المديرية، للاطمئنان على الإجراءات الخاصة بتعقب مرتكبى الحادث الإرهابي، وآخر ما توصلت له فرق البحث.

وأكد مدير أمن المنيا الجديد، في تصريحات صحفية، أن الجهد الأمني تراكمي، وأنه حضر للمنيا لاستكمال جهود القيادات الأمنية السابقة لمجيئه، وأضاف أنه "متحمس للعمل مع ضباط وأفراد الشرطة بالمنيا، الذين ضربوا مثلًا في التفاني في العمل لمجابهة الخروج علي القانون بجميع أشكاله.

وأكد مدير الأمن احترام المواطن وآدميته، وأنه لن يسمح إلا بحسن التعامل مع المواطن، وأنه سيعقد جولات مفاجئة على الأقسام ومراكز الشرطة.

يشار إلى أن اللواء ممدوح عبد المنصف، شغل عدة مناصب، منها نائب لمدير أمن البحيرة وحكمدار لمديرية أمن الإسماعيلية، وعاد من جديد لمحافظة المنيا كمدير أمن لها بعد أن عين في السابق حكمدارًا لها.

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