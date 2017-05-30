"كيف كان الجيش المصري قبل 1500 سنة؟".. محاضرة في مكتبة الإسكندرية
"كيف كان الجيش المصري قبل 1500 سنة؟".. محاضرة في مكتبة الإسكندرية
12:49 م الثلاثاء 30 مايو 2017
مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية – محمد أحمد:
ينظم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، غدًا الأربعاء، محاضرة بعنوان "الجيش في مصر القديمة" يؤرخ خلالها كيف كان الجيش المصري في عصر الإمبراطورية المصرية في الفترة من 1550 إلى 1069 قبل الميلاد، في إطار برامج الوعي الثقافي والأثري التي يقدمها المتحف.
وقالت زينب علي، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إن المحاضرة واحدة من سلسلة محاضرات سيلقيها علماء ومتخصصون في مجال الآثار، ويلقيها الدكتور محمد رأفت عباس، مدير عام إدارة البحث العلمي بمنطقة آثار الإسكندرية التابعة إلى وزارة الآثار.
وأضافت أن المحاضرة تهدف على وجه الخصوص إلى إلقاء الضوء على الجيش المصري القديم كأقدم وأعرق مؤسسة عسكرية في التاريخ، إذ كان الجيش هو الدرع الحصين لمصر القديمة وحضارتها في مواجهة كل عدو يحاول الاعتداء على حدودها، والحامي لأمن مصر من أي تهديد قد يواجهها.
وأشارت "زينب" إلى أن الوثائق والرسومات الفرعونية القديمة أكدت أن الجيش في كثير من الأحيان كان المنقذ لحضارة الشرق الأدنى القديم بأكمله من الغزوات البربرية والهمجية المدمرة التي كانت تهدد حضارات تلك المنطقة، والتي كانت تقـوم بها شعوب متخلفة حضاريًّا بغـرض الاستيطان والسلب والنهب.
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