الصحة: ضبط ١٤ ألف قرص وزجاجة مخدرة ومغشوشة بصيدليات بالمنوفية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في إدارة التفتيش الصيدلي، ضبط 12970 قرص دوائي و1119 زجاجة نقط لأدوية مخدرة وأخرى مؤثرة على الحالة النفسية وأدوية مهربة ومغشوشة وبدون فواتير.

جاء ذلك خلال حملة شنتها إدارة التفتيش الصيدلي على بعض الصيدليات في بعض قرى محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، بحسب بيان الوزارة.

وأوضحت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، أن الأصناف التي تم ضبطها على سبيل المثال هي عدد (600) قرص ترامادول مجهول المصدر، (4770) أموتريل 0.5جم، (5000) قرص باركينول، (1200) قرص أبتريل 2 مجم، ( 1400) قرص أبتريل 0.5 مجم، ( 860) قرص كلونازيبام 2.5 جم نقط، (259) قرص ريفوتريل نقط، (4) أمبولات من صنف أنتي أر أتش مجهول المصدر، (125) قرص أدوية خاصة بالتخسيس، (530) قرص من صنف ميزوتاك محظور بيعه في الصيدليات العامة ويباع فقط بالمستشفيات.

وأشارت رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، إلى تحرير خمس محاضر حيال هذه المخالفات رقم (19374) لسنة 2017 جنح أشمون، وأربع محاضر جنح قويسنا لسنة 2017 وتم إحالتهم للنيابة المختصة التي تباشر الحقيقات.

ولفتت إلى أن هذه الأدوية يتم تداولها مخالفة للقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وهى عبارة عن أدوية مؤثرة علي الحالة النفسية وأصناف بالبند رقم (1) تتبع الجدول الأول من أصناف المخدرات والجدول الثاني من الأدوية المؤثرة علي الحالة النفسية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة والسكان.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة على حماية المريض المصري وضبط سوق الدواء بمصر من أي تجاوزات الغرض منها الإضرار بصحة المواطن، والسيطرة على الممارسات الإجرامية التي تهدد حياة المرضي.