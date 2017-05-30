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الخارجية: ننتظر التقرير النهائي لوفاة المواطن هاني حنفي بأحد سجون إيطاليا

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مصراوي Masrawy

الخارجية: ننتظر التقرير النهائي لوفاة المواطن هاني حنفي بأحد سجون إيطاليا

12:52 م الثلاثاء 30 مايو 2017

الخارجية: ننتظر التقرير النهائي لوفاة المواطن هاني حنفي بأحد سجون إيطاليا

المواطن هاني حنفي

كتب- أحمد علي:

أكد نبيل مكي، نائب وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن الوزارة تنتظر صدور التقرير النهائي للطب الشرعي في حادث وفاة المواطن المصري هاني حنفي داخل أحد السجون الإيطالية.

وأضاف مكي، خلال كلمته باجتماع لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، أنه الوفاة وفقا للتقرير الأولي للطب الشرعي الإيطالي كانت نتيجة شنق المواطن لنفسه داخل زنزانته، أي تم تفسيرها على أنها واقعة انتحار وجاء التأكيد من الجانب الإيطالي بأن المواطن المصري لم يتعرض للتعذيب داخل السجن الايطالي وأن الخارجية تتابع الموقف وتنتظر صدور التقرير النهائي للطب الشرعي.

وجاء ذلك تعليقًا على طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق الخولي، بشأن وفاة المواطن المصري هاني حنفي بأحد السجون الإيطالية فى ظروف غامضة.

وأفاد الخولي، من خلال طلب الإحاطة بأن هذه هي الواقعة الرابعة لمقتل مصريين في إيطاليا، إضافة لذلك أن الإعلام الايطالي قد وصف حادث مقتل المصري هاني حنفي بأنه يعد استمرار لحوادث التقصير والإهمال داخل السجون الايطالية.

وردًا على طلب إحاطة آخر بشأن احتجاز 24 مصرياً بالسودان، أوضح نبيل مكي، أن المحتجزين حالياً بالسودان يقتصر على 6 مصريين فقط قد خالفوا شروط الإقامة وأن الخارجية تتابع حالتهم وستكون على علم تام بما تم بشأنهم بنهاية شهر رمضان الجاري.

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