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الصحة: تجهيز وحدات الأسنان بمراكز الرعاية في 21 محافظة بـ78 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

الصحة: تجهيز وحدات الأسنان بمراكز الرعاية في 21 محافظة بـ78 مليون جنيه

12:51 م الثلاثاء 30 مايو 2017

الصحة: تجهيز وحدات الأسنان بمراكز الرعاية في 21 محافظة بـ78 مليون جنيه

كتب- أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إمداد وحدات ومراكز الرعاية الأساسية في 21 محافظة بكافة التجهيزات الخاصة بالأسنان بتكلفة حوالي 78 مليون جنيه ضمن الخطة المالية 2017/2018.

وأوضحت الدكتورة هدى الجندي، مدير عام طب الأسنان الوقائي، أنه جاري تغطية جميع المحافظات، حيث يتم تجهيز محافظات الدقهلية والشرقية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد ضمن قرض الوكالة الفرنسية، لافتة إلى أن محافظة جنوب سيناء بها كافة التجهيزات الخاصة بالأسنان.

وأشارت " الجندي"، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أنه جاري توفير أجهزة خاصة بـ"كاحت جير" وأشعة في وحدات ومراكز الرعاية الأساسية لم تكن موجودة من قبل و تقديم المواصفات الفنية لها من قبل الإدارة المركزية لطب الأسنان وذلك ضمن لجنة تعديل التجهيزات النمطية لوحدات ومراكز الرعاية الأساسية

وفى ذات السياق قامت الإدارة العامة لطب الأسنان، بعمل الإحتياجات اللازمة لعلاج وفحص 500 أسرة وهم جميع سكان حي الاسمرات وذلك بالتعاون مع جامعة القاهرة لخلق مشروع حي نموذجي بالاسمرات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه تم تدريب 75 طبيب أسنان حديث التخرج في مراكز ووحدات طب الأسرة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية خلال شهر مايو الحالي، مشيرا إلى أن هذه تعد المرة الأولى التي تعقد فيها دورات وقائية لطب الأسنان لإدخال مفهوم التثقيف الصحي والخدمات الوقائية.

وأضاف مجاهد، أنه تم عمل حملة توعية لأطفال الصف الأول والثاني الإبتدائي للفصل الدراسي الثاني 2016/2017 بمحافظة القاهرة وجاري إستكمال المشروع في العام القادم وإمتداده ليشمل جميع المحافظات ليكون التثقيف الصحي والمشاركة المجتمعية من مهام الإدارة العامة لطب الأسنان الوقائي.

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