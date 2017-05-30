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سقوط​ تشكيل سرقه المنازل في البساتين

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مصراوي Masrawy

سقوط​ تشكيل سرقه المنازل في البساتين

01:02 م الثلاثاء 30 مايو 2017

سقوط​ تشكيل سرقه المنازل في البساتين

ارشيفية

كتب فتحي عمر وسامح غيث

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، 3 عاطلين لقيامهم بسرقة بعض محتويات منزل بأسلوب التسلق بمنطقة البساتين.

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة البساتين من احد أصحاب محال بيع الهواتف المحمولة دائرة القسم مفادها قيام 3 أشخاص بعرض جهازي " لاب توب، أي باد " للبيع بثمن لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.

انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبطهم وتبين أنهم كل من " أحمد. ع ، 18 سنة ، و باسم . ع ، 20 سنة، وعبدالرحمن. ع ، 18 سنة ، جميعهم عاطلين ومقيمين بدائرة القسم " وبحوزتهم جهاز لاب توب ، أي باد .

بمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها ومبلغ مالي 30 ألف جنيه من داخل مسكن المدعو / محمد صلاح زكي أبو راجح، 37 سنة صاحب مكتب النور للرخام ومقيم دائرة القسم بأسلوب " التسلق"، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي 30 ألف جنيه بمسكنهم .

باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وقرر أنه مُحرر بشأن واقعة السرقة المحضر رقم 13538 لسنة 2017م جنح القسم .

تحرر عن ملحقا للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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