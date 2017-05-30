فنزويلا تصل إلى ربع نهائي مونديال الشباب على حساب اليابان

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تمكن المنتخب الفنزويلي، من التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقام حاليا في كوريا الجنوبية، وذلك بعد ما تغلب على اليابان بهدف نظيف.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، لتتمكن فنزويلا من خطف هدف الفوز والتأهل إلى ربع النهائي، بعد تسجيل يانخيل هيريرا، هدف الفوز في الدقيقة 109، من الشوط الثاني في الوقت الإضافي.

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ويعد ذلك أفضل إنجاز لمنتخب فنزويلا، في تاريخ مشاركتها في مونديال الشباب، وذلك بعد الوصول إلى دور الـ16 في نسحة 2009 التي احتضنتها مصر، وستواجه فنزويلا، يوم 4 يونيو المقبل الفائز من مباراة الولايات المتحدة، ونيوزيلندا، والتي ستقام بعد غد.