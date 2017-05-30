مدرب برشلونة الجديد.. عازف الموسيقى وتلميذ كرويف

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أعلن نادي برشلونة الإسباني، أن إيرنيستو فالفيردي، المدير الفني السابق لأتلتيك بيلباو، سيتولى قيادة الفريق الكتالوني خلفًا للمدرب لويس إنريكي، وذلك حسبما أفاد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس البلوجرانا، بالمؤتمر الصحفي لإعلان اسم المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق الكتالوني بداية من الموسم المقبل.

"فالفيردي" - صاحب الـ 53 عامًا، لعب لبرشلونة موسمين، وكان جزءًا من الفريق الذي فاز بمسابقة كأس الكؤوس الأوروبية عام 1988-1989، وبطولة كأس ملك إسبانيا عام 1989-1990، تحت قيادة الهولندي الراحل يوهان كرويف، الذي يعد أهم شخصية في تاريخ النادي والرجل الذي ساعد على تشكيل هوية فريق برشلونة، وفي تلك الحقبة الذي لعب خلالها فالفيردي لبرشلونة، كان يتواجد في الفريق أيضًا الإنجليزي جاري لينيكر، والهولندي رونالد كومان، والدنماركي مايكل لاودروب، وكان هناك بيب جوارديولا، في فريق الشباب.

ويعد فالفيردي واحدًا من لاعبي برشلونة السابقين الذين ألهمهم يوهان كرويف، الذي تدرب تحت قيادته المهاجم السابق بين عامي 1988 و1990، لدخول عالم التدريب وأبدى المدرب الهولندي إعجابه بتلميذه السابق في بداياته.

وقال كرويف عندما عمل فالفيردي للمرة الأولى مدربا لأتلتيك بيلباو: « كان لاعبا ذكيا للغاية، ودائما ما نقل لي اهتمامه بكرة القدم وحماسه للتعلم .. إنه أحد المدربين البارزين والواعدين في إسبانيا ».

علاوة على تأثير برشلونة الكبير في شخصية إرنستو فالفيردي، إلا أنه بالتأكيد متأثر بالفترة التي قضاها داخل أتلتيك بيلباو، حيث قضى هناك 6 سنوات كلاعب من 1990 إلى 1996، بالاضافة إلى ست سنوات أخرى كمدرب بالفريق الباسكي، من 2003 إلى 2006 في الولاية الأولى ومن 2013 إلى الآن في الولاية الثانية.

فالفيردي أظهر الكثير من الهيمنة بالإستحواذ على الكرة مع أولمبياكوس، وكان الفريق يمتلك قدرة هجمومية كبيرة، خلال فترتين مع النادي اليوناني، حيث فاز الفريق بثلاث بطولات للدوري أعوام ( 2008-09، 2010-11، 2011-12)، كما أنه توج بلقب الكأس مرتين موسمي ( 2008-09، 2011-12).

ورغم كل هذا النجاح مع أولمبياكوس، إلّا أنه ذو شعبية غفيرة في بيلباو، ولا أحد ينسى فوزه بكأس السوبر الإسباني 2015، بعد أن فاز على ملعبه "سان ماميس" برباعية نظيفة على لويس إنريكي، ثم تعادل في الكامب نو بهدف لكل منهما.

علاوة على كل ما سبق، فالفيردي لديه سجل حافل من تطوير التنظيم الدفاعي للفرق التي اشرف على تدريبها، حيث أنه تولى تدريب أولمبياكوس، الذي تلقت شباكه 27 هدفًا في الموسم الذي سبق توليه قيادة الفريق، ثم بعد ذلك فاز بالدوري ولم يدخل مرماه سوى 14 هدفًا في السنة الأولى من عمله هناك، وحدث الأمر ذاته مع بيلباو.

فالفيردي لديه خبرات كبيرة، حيث أنه قاد إسبانيول وفياريال وفالنسيا داخل إسبانيا، علاوة على أولمبياكوس اليوناني، وفيما يلي نستعرض لكم أرقام فالفيردي مع الفرق التي أشرف على تدريبها:

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- أتلتيك بيلباو من 2003 خاض معهم 93 مباراة، حقق الفوز بنسبة بلغت 40.86%.

- إسبانيول 2006 خاض معهم 99 مباراة، حقق الفوز بنسبة بلغت 39.39%.

- أولمبياكوس من 2008 خاض معهم 47 مباراة، حقق الفوز بنسبة بلغت 68.09%.

- فياريال من 2009 خاض معهم 32 مباراة، حقق الفوز بنسبة بلغت 40.63%.

- أولمبياكوس من 2010 خاض معهم 80 مباراة، حقق الفوز بنسبة بلغت 75.00%.

- فالنسيا من 2012 خاض معهم 31 مباراة، حقق الفوز بنسبة بلغت 54.84%.

- أتلتيك بيلباو من 2013 خاض معهم 199 مباراة، حقق الفوز بنسبة بلغت 47.24%.

ورغم عشق فالفيردي لمهنته، إلا أنه ليس منخرطًا لهذه الدرجة في عالم كرة القدم، بل هو شخص معروف عنه عشقه للتصوير، والموسيقى، وإجادته العزف على بعض الآلات، ويحظى بصداقات في الوسط السينمائي والأدبي، ويلعب الشطرنج، ويخلط بينه وبين كرة القدم أحيانا.

الجدير بالذكر أن برشلونة حاول إقناعه بتولي المسؤولية في 2013 ، عندما اضطر تيتو فيلانوفا لترك المنصب بسبب المرض ، لكن فالفيردي كان قد اتفق على تدريب بيلباو مجددا، ما دفع النادي الكتالوني للتعاقد مع جيراردو مارتينو.