طلاء تمثال الحورية الصغيرة في كوبنهاجن في عمل احتجاجي

ستوكهولم - (د ب ا):

ذكرت الشرطة ووسائل الإعلام الدنماركية أنه جرى العثور على تمثال تاريخي لحورية البحر الصغيرة في العاصمة كوبنهاجن مغطى بالطلاء في وقت مبكر من صباح اليوم، الثلاثاء، في عمل يبدو أنه لمكافحة صيد الحيتان.

ويقع التمثال البالغ طوله 1.25 متر، في ميناء كوبنهاجن. وأظهرت الصور أن التمثال الأيقوني لفتاة جميلة ذات ذيل سمكة مغطى بالطلاء الأحمر.

وقالت الشرطة إن الحادث ربما يكون متصل بتظاهرة ضد صيد الحيتان في جزر فارو شبه المستقلة وهي جزء من الدنمارك.

وقام المحتجون بكتابة عبارات باستخدام الطلاء على الأرض مثل "الدنمارك تدافع عن حيتان جزر فارو"، وهو ما يشير على الأرجح إلى الصيد السنوي لحيتان الطيار في الأرخبيل الواقع بشمال المحيط الأطلنطي.

وأرسلت السلطات المحلية طاقما لإزالة الطلاء.

وكان الستار قد أزيح عن التمثال في 1913 وهو مستلهم من أحد القصص الخيالية التي ألفها الكاتب الدنماركي هانس كريستيان أندرسن.

وتعرض التمثال على مدار السنوات لأعمال تخريب متنوعة وكان المتظاهرون الذين قاموا بطلائه قد قطعوا رأسه وأحد ذراعيه، وحتى قاموا بتلبيسه البرقع في إحدى المرات.