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ارتفاع حصيلة وفيات عاصفة رعدية شديدة في موسكو إلى 14 شخصا

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مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة وفيات عاصفة رعدية شديدة في موسكو إلى 14 شخصا

12:38 م الثلاثاء 30 مايو 2017

ارتفاع حصيلة وفيات عاصفة رعدية شديدة في موسكو إلى 14 شخصا

موسكو - (د ب أ):
ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم، الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن عاصفة رعدية شديدة في العاصمة الروسية موسكو قد ارتفعت إلى 14 شخصا، وأن الوفيات قد نجمت عن سقوط الأشجار وأجسام أخرى.
وبلغت سرعة الرياح نحو 100 كيلومتر في الساعة.

وأشارت السلطات المحلية إلى العاصفة بوصفها إعصار.

وتطلبت حالة نحو 170 شخصا العناية الطبية بسبب الإصابات التي لحقت بهم أثناء العاصفة أمس الاثنين. وكان عشرات الأشخاص ما زالوا في المستشفيات صباح اليوم الثلاثاء .
ومن بين حالات الوفاة طفلة عمرها 11 عاما لقيت حتفها في إحدى ضواحي موسكو، حسبما أفادت أعلى هيئة تحقيقات في الدولة في بيان.

وقالت "لجنة التحقيقات" إنه :"يجري تحديد عدد الضحايا على نحو دقيق".

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين إن "مئات الأشجار" قد سقطت خلال العاصفة . الرياح القوية قد أسقطت عدة أشجار أمام مكتب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في موسكو.
وكتب سوبيانين على تويتر :"نتخذ التدابير اللازمة لمحو آثار الكارثة".

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مصراوي Masrawy

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