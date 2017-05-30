إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالخرطوش بسبب "البلياردو"

كتب -محمد شعبان:

شهد شارع الزهراء بمنطقة العمرانية، اليوم الثلاثاء، مشاجرة بالأسلحة النارية، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص؛ بسبب الخلاف على قيمة اللعب على منضدة بلياردو.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بالعمرانية.

وكشفت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، نشوب المشاجرة بين طرف أول "إسلام ف."، 18 عاما، صاحب منضدة بليادرو، مصابا برش خرطوش بالساقين والفخذين، ووالدته "كريمة"، 42 عاما، مصابة برش خرطوش أعلى العين اليسرى والرقبة وبين طرف ثان (شريف س."، 32 عاما، وشقيقيه "عنتر"، 25 عاما، و"مجدي"، 26 عاما، مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس والأصبع الأوسط لليد اليمنى؛ بسبب انصراف الثالث دون سداد قيمة اللعب على منضدة بلياردو.

وتمكن المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث العمرانية، من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم فرد خرطوش عيار 12مم، وقطعتي سلاح أبيض.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.