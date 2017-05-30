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سقوط عصابة الشرطة المزيفة للسطو على السيارات بالقليوبية

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سقوط عصابة الشرطة المزيفة للسطو على السيارات بالقليوبية سقوط عصابة الشرطة المزيفة للسطو على السيارات بالقليوبية

التحرير

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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، القبض على 5 أشخاص ينتحلون صفة رجال الشرطة بدائرة العبور؛ للسطو على السيارات، وسرقة متعلقات المواطنين.

تلقي مدير أمن القليوبية اللواء أنور سعيد إخطارا أنه أثناء مرور النقيب محمد حبيش، معاون مباحث قسم العبور، استغاث به مقاول معماري، وأخبره أن 5 أشخاص يستقلون سيارة ميكروباص بيضاء اللون، ينتحلون صفة رجال شرطة، قاموا باصطحابه معهم، واستولوا منه على مبلغ 200 جنيه.

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وأمكن ضبط المتهمين وهم: "عبد الحميد ص."، 38 عاما، هارب من 30 حكم حبس، و"العجوز"، 35 عاما، عامل رخام، و"تايسون"، 36 عاما، عامل زجاج، و"محمد ع."، 38 عاما، و"وائل س."، 37 عاما، سائقين.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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التحرير

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