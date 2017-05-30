الإحصاء: 4 آلاف جنية إنفاق الأسرة المصرية المدخنة سنوياً

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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن نحو 20.2% من إجمالى سكان مصر ( 15سنة فأكثر) مدخـنون، بما يمثل نحو 12.6 مليون نسمة وفقاً لتقديرات السكان لعام 2016 ، موضحا أن نسبة المدخنين بين الذكور تبلغ نحو 38.5 %، مقابل نحو 1.5% بين الإناث.

وأضاف جهاز الإحصاء فى بيان له اليوم -الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للإقلاع عن التدخين، أن نحو 18.8% من السكان يدخنون بشكل يومى، مشيراً إلى أنه فى ضوء بيانات التدخين والمدخنين التى تم رصدها اقترانا ببحث القوى العاملة عن الربع الرابع من عام 2016، لعينة ممثلة للسكان المصريين ( 15سنة فأكثر)، تبين أن 23.8% من الشباب فى فئة العمر (25- 44سنة) مدخنون.

واليوم العالمى للإقلاع عن التدخين، هو احتفال تنظمه منظمة الصحة العالمية (WHO) فى الحادى والثلاثين من شهر مايو من كل عام، لإبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطى التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاك، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار " التبغ - خطر يهدد التنمية"، حيث تدعو المنظمة جميع البلدان إلى إعطاء الأولوية للجهود الرامية الى مكافحة التبغ وتفعيل هذه الجهود كجزء من الاستجابة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن نسبة المدخنين بين من يمكنهم القراءة والكتابة أو الحاصلين على شهادة محو الأمية تبلغ نحو 31.5%، فيما تبلغ نحو 14.5% بين الجامعين.

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وفيما يلى مؤشرات التدخين فى مصر وفقاً لبيانات جهاز الإحصاء:



- يتعرض نحو 23 مليون فرد للتدخين السلبى بسبب وجود فرد مدخن أو أكثر داخل الأسرة، ونصف هذا العدد تقريباً من الإناث، أى أن الإناث لسن بمنأى عن خطر التدخين، على الرغم من أن نسبة المدخنات منخفضة.

-41.2% من أصحاب الأعمال مدخنون، وتبلغ هذه النسبة نحو 34.1% بين من يعملون بأجر نقدى.

- أقل نسبة مدخنين بين الأفراد خارج قوة العمل حيث تبلغ 3.5%، وهذا مؤشر إيجابى حيث أن معظم هذه الفئة من الطلبة فى مراحل التعليم المختلفة ومن ربات المنازل.

-1722جنيه متوسط الإنفاق السنوى للأسرة المصرية (مدخنون وغير مدخنون) على التدخين، ويبلغ هذا المتوسط 3968 جنية للأسر المدخنة فقط (فى عينة المسح) أى حوالى 331 جنيه شهرياً.