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الصحة: فترة حكم الإخوان شهدت أكبر زيادة في أعداد السكان

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الصحة: فترة حكم الإخوان شهدت أكبر زيادة في أعداد السكان الصحة: فترة حكم الإخوان شهدت أكبر زيادة في أعداد السكان

التحرير

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قالت مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشئون السكان، أن وقت حكم نظام جماعة الإخوان الإرهابية شهدت زيادة في أعداد السكان بشكل ملحوظ.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب محمد العمارى، حول رؤية وزارة الصحة والسكان بشأن استراتيجية الوزارة من التعداد السكاني المتزايد، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة أنيسة حسونة في الموضوع.

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وتابعت: «طوال فترة حكم الإخوان لم يكن هناك اهتمام بملف الزيادة السكانية والترويج لبرامج تنظيم الأسرة والوعي بتداعيات الزيادة السكانية لذا لاحظنا زيادة مضطردة في أعداد السكان في الفترة ما قبل عام ٢٠١٤ بدأت بعدها عودة الوعي مرة أخرى بالملف بشكل أفضل».

وفى هذا السياق، أشارت نائب الوزير إلى أن القلق من الزيادة السكانية في محله لأنه يعانى من عدم استقرار والسنوات الست الماضية شهدت عدم اهتمام كبير بهذا الملف.

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التحرير

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