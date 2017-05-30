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«صناعة البرلمان» تناقش أزمة توقف مصانع الحديد والصلب بالـ«التبين» اليوم

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«صناعة البرلمان» تناقش أزمة توقف مصانع الحديد والصلب بالـ«التبين» اليوم «صناعة البرلمان» تناقش أزمة توقف مصانع الحديد والصلب بالـ«التبين» اليوم

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تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير، فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة مقدم من النائب سعد الجمال بشأن توقف بعض خطوط الإنتاج بشركة الحديد والصلب فى منطقة التبين بالقاهرة، وعدم تشغيلها بكامل طاقتها، ما أثر على سوق إنتاج الحديد والصلب وخلق سوق سوداء.

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كما تناقش اللجنة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن توقف العمل فى مصنع «بريك» لإنتاج الطوب الطفلى فى مركز الصف بمحافظة الجيزة، وأضراره على العاملين بالمصنع، وطلب آخر بشأن خطة الدولة لنقل المصانع التابعة للشركة الشرقية للدخان، وأثره السلبى على الأمن البيئى وحماية المواطنين، وطلب آخر بشأن وقف استيراد مادة الهيدروجين بروكسيد منذ العام 2007، وأثره السلبى على صناعة النسيج فى بحجة أنها تدخل فى إعداد المفرقعات. 

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التحرير

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