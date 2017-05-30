«شلش»: المجددون المنفيون من الأزهر هم أيقونة الخروج من عنق الزجاجة

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قال الكاتب والسيناريست حسام شلش، إن العالم الإسلامى الآن مصاب بحالة إيعاء شديدة نتيجة انحلاله وتفككه داخليا، فالمسلمين حالهم مثل حال «غاندى» الصحية، فعلينا أن نتجه صوب المجددين المنفيين من الأزهر الآن لمعرفة طرق الخروج من عنق الزجاجة التى حشر بها المسلمين ومن أشهرهم الإمام محمد عبده.

واستطرد السيناريست، فى ندوة حول تجديد الخطاب الدينى بحزب المحافظين، أن الإمام محمد عبده كانت القضية الفكرية الرئيسية له هو كيفية إصلاح العالم الإسلامى، بعد أن أصابه الضعف وانحل داخليا، فالإمام كان يعتقد بأن رجال الأزهر لم يقوموا بواجبهم كما ينبغي لإيقاظ العالم الإسلامي من سباته العميق، وفشلوا في إدراك فائدة العلوم الحديثة، وشغلوا أنفسهم بموضوعات لم تعد تناسب العصر الحديث.

وأردف، "شلش"، أن الأمة العربية لم تأتى بجديد ولم تبتكر فنحن الآن ننقل فقط ولا نجتهد، ومثل تلك الأزمات كان للإمام محمد عبده فكرة فيها، فكانت لديه دعوة إلى إعمال العقل ورفض التقليد، وكان يرى أن على المسلمين أن لا يعتمدوا على تفاسير الفقهاء للنصوص في الماضي، وإنما هم بحاجة إلى استعمال العقل لمواكبة الأزمنة المتغيرة ، فالإنسان لم يُخلق ليقاد باللجام، ولكن الله وهبه العقل حتى يقوده بالمعرفة، وكان يرى أيضا أن الإسلام يرفض التقليد الأعمى للتقاليد الموروثة.

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واستكمل "الكاتب"، أن الإمام محمد عبده كان يقول إن أعظم عطيتتين وهبهما الله من خلال الدين هما "استقلال الإرادة، واستقلال الفكر والرأي"، وفى رأيه فان ارتقاء الحضارة الغربية كان مبنيًا على هذين المبدأين .. أما عن اختلاف المذاهب، فكان لـ"محمد عبده" رأى فيها ودعى إلى تجاوز الخلافات المذهبية بين السنة والشيعة ، وتحقيق الوحدة المذهبية ، كما كان ينادي بأن كل المدارس الفكرية في الإسلام تأتي من منبع واحد.

وتابع، أنه يجب علينا نحن المسلمون، بجانب دراستنا للدين الإسلامي، دراسة الأديان الأخرى ودراسة التاريخ وحضارة الدول الأجنبية المتقدمة، لمعرفة سر تقدمهم.. لأنه ليس هناك سبب آخر لثراء هذه الدول وقوتها، سوى تقدمها في العلوم والإدارة والتعليم، لذلك، فواجبنا الأول هو العمل على نشر هذه العلوم في بلادنا بكل الوسائل.. فالإمام محمد عبد هو صاحب مقولة "ذهبت إلى الغرب فوجدت إسلامًا بلا مسلمين، ثم رجعت إلى الشرق فوجدت مسلمين بلا إسلام".

وأوضح "السيناريست"، أن الإمام محمد عبده كان يرفض فكرة قفل باب الاجتهاد، أو التقيد بفتاوى الإجماع.. وكان يعتقد بإصرار أن من حق كل جيل العودة إلى مصادر الإسلام الأولى، القرآن الكريم وصحيح الحديث والسنة.. وعن إقرار الانتماء الوطني فإن حب الوطن يدفعنا إلى الحفاظ على وحدته، وأن هذه الوحدة لا تأتي إلا عن طريق المساواة في الحقوق والواجبات لكل المواطنين، بغض النظر عن عقيدتهم.



وأشار "شلش" إلى ضرورة المساواة بين المرأة والرجل، فالقرآن الركيم قد ذكر المساواة بين الجنسين، فهما متساويان ومشتركان في الإنسانية التي هي أساس الوحدة وداعية الألفة والتعاطف مع البشر، وهذه المساواة مثبته بما قرره القرآن من أن الرجل والمرأة لهما نفس الحقوق ونفس الواجبات في الدين والدنيا فهما يتماثلان في الحقوق والواجبات وفي الذات والاحساس وفي الشعور والعقل ، ولكن هذه المساواة لم تتمتع بها المرأة نتيجة التقاليد الاجتماعية ،ونتيجة القوانين التي سنّها الرجل ومنعت المرأة من نيل حقوقها ، بسبب نظرتهم المتدنية إليها .