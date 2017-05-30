«الاقتصادية» تفصل في دعوى البنك الأهلي ضد الطحانين المصريين

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أرست محكمة النقض مبدأً جديداً بإحالة القضايا المنظورة أمامها إلى دوائر أخرى رغم كونها أخر درجات التقاضي، حيث أحالت دعوى البنك الأهلي ضد شركة الطحانين المصريين لسداد مبلغ 100 مليون جنيه إلى لجنة الخبراء بمحكمة القاهرة الاقتصادية لتقدير المبلغ المستحق للبنك لدى الشركة منذ 1995 .

وتقدم أشرف غانم المحامي وكيلاً عن البنك الاهلي المصري بطعن أمام محكمة النقض ضد حكم محكمة القاهرة الاقتصادية برفض إلزام شركة الطحانين المصريين بسداد مبلغ 100 مليون جنيه للبنك وأحالت محكمة النقض فى سابقة هي الأولى من نوعها القضية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية أمام لجنة الخبراء لتحديد المبلغ المستحق للبنك الأهلي لدى شركة الطحانين المصريين.

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية أكدت أن مستحقات البنوك لدى عملائها تسقط بمضى ٧ سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالدفع وكذلك تسقط أيضاً الأحكام النهائية التى تلزم العميل بالسداد بعد مرور ١٠ سنوات متواصلة من صدورها.

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لهذا أصدرت المحكمة حكماً بسقوط مستحقات أحد البنوك العامة وقدرها ٩٧ مليوناً و ٣٤٤ ألف جنيه حتى ١٩ أغسطس ٢٠١٤ نظراً لأن المديونية كانت مستحقة الدفع فى ١٧ يوليه ٩٦ وقام البنك برفع دعوى يطالب فيها بمستحقاته فى ١٠ أبريل ٢٠٠٨ وطوال هذه الفترة البينية للتاريخين لم يعترف رجل الأعمال ممثل شركة الطحانين المصريين (غانم وشركاه أو ورثته بهذه المديونية لكنهم كانوا يصرون على براءة ذمة مورثهم من المديونية التى يطالب بها البنك.

أضافت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها تؤكد على تقادم الدين والعوائد المقررة عليه وفقاً لما نصت عليه المادة ٣٠٠ من قانون التجارة.

وكان البنك قد منح الشركة تسهيلات ائتمانية تقدر بـ ٢٢ مليون جنيه وتراكمت عليها المديونية السابقة ولم تفلح الوسائل الودية لإقناعها بالدفع ثم لجأ البنك للقضاء يطالب بتحصيل مستحقاته مضافاً إليها العوائد حتى تمام الدفع لكن مطالبته جاءت متأخرة لتضيع أموال البنك بالتقادم.