تأجيل محاكمة 20 متهمًا بقضية "داعش ليبيا" لـ3 يونيو

كتب- عمرو علي:

تصوير - علاء أحمد:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة خلية داعش ليبيا، لجلسة 3يونيو لمرافعة الدفاع.

وقال ممثل النيابة خلال مرافعة اليوم: "بسم الله العدل السلام الذي أمر بالقسط في الأحكام ونهى عن الاعتداء، وسفك الدماء، وأن الدماء كله حرام ومن قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعًا، وأضاف أن الله نهى عن الإكراه في الدين".

وأضاف أننا نشهد أنك يا رسول الله بريء من أفعالهم، وأن هذه الجماعات يستخدمون الدين في التفرقة بين الناس فهؤلاء هم أنصار بيت المقدس، وداعش.

وأكمل أن بعض هذه الجماعات يرتدى عباءة إقامة الخلافة، والآخر يفسر الدين على أهوائه ليتخذه ذريعة لسفك الدماء وجميعهم استحلوا دماء المسيحيين والمسلمين وفجروا الكنائس والمساجد وانتهكوا الأعراض.

وواصل مرافعته قائلاً: إنه إذا التقى أحد هذه الجماعات مع الآخر وصفه بالكفر ومزقوا أجسادهم، وقال إن هذه الجماعات تستقطب الشباب بمعسول الكلام زاعمين أنهم أولياء الله. وقال إن هذه الجماعات استحلت دماء المسيحيين واستحلت أموالهم، وأضاف قائلا: "أين أنتم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من آذى ذميا فقد آذاني، الإسلام منكم براء.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا وتلقيهم تدريبات عسكرية، واشتراك عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من العاملين في ليبيا.