النقض تعيد دعوى البنك الأهلي لـ"الاقتصادية" لتقدير مبلغ مستحق لدى شركة الطحانين

كتب- طارق سمير:

تسلمت محكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى البنك الأهلي المعادة من محكمة النقض، والتي تطالب خلالها شركة الطحانين المصريين بسداد مبلغ 100 مليون جنيه.

وشكلت المحكمة، لجنة من الخبراء بمحكمة القاهرة الاقتصادية، لتقدير المبلغ المستحق للبنك لدى الشركة منذ عام 1995، وذكر دفاع البنك "أشرف غانم" أنه طعن أمام النقض على الحكم الصادر بشأن رفض إلزام الشركة بسداد المبلغ سالف الذكر لصالح البنك.

وأوضح أن محكمة النقض قضت بإلغاء حكم محكمة القاهرة الاقتصادية، الذي ألزم الشركة بسداد 100 مليون جنيه للبنك الأهلي، وفوائدها منذ عام 1995 سنة التعاقد بين البنك والشركة على التسهيلات الائتمانية.

وتعتبر إحالة الدعوى هى الأولى من نوعها من حيث إحالة محكمة النقض الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، لتشكيل لجنة من الخبراء لتحديد المبلغ المستحق للبنك لدى الشركة.

يذكر أن البنك قد منح الشركة تسهيلات ائتمانية تقدر بـ22 مليون جنيه، وتراكمت عليها المديونية السابقة، ولم تفلح الوسائل الودية لإقناعها بالدفع، ثم لجأ البنك للقضاء يطالب بتحصيل مستحقاته بالإضافة إلى العوائد حتى تمام الدفع.