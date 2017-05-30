أخبار عاجلة

الأخبار - وزيرة التضامن : اليوم صرف تعويضات مصابي حادث المنيا الإرهابي -
«هوندا» تبتكر محطة لشحن 4 سيارات في آن واحد -
الأخبار - لقاء مصري روسي لبحث تعزيز العلاقات وقضايا المنطقة -
"مسقعة باللحم المفروم والبطاطس" علي طريقة طبخة ع السريع -
إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالخرطوش بسبب "البلياردو" -
4 يونيو.. نظر دعوى عرض البرامج الدينية على الأزهر والإفتاء قبل إذاعتها -
الأخبار - تواصل حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة قبل يوم من نهاية الشهر الجاري -
سقوط عصابة الشرطة المزيفة للسطو على السيارات بالقليوبية -
الإحصاء: 4 آلاف جنية إنفاق الأسرة المصرية المدخنة سنوياً -
الصحة: فترة حكم الإخوان شهدت أكبر زيادة في أعداد السكان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

النقض تعيد دعوى البنك الأهلي لـ"الاقتصادية" لتقدير مبلغ مستحق لدى شركة الطحانين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

النقض تعيد دعوى البنك الأهلي لـ"الاقتصادية" لتقدير مبلغ مستحق لدى شركة الطحانين

12:13 م الثلاثاء 30 مايو 2017

محكمة النقض

كتب- طارق سمير:

تسلمت محكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى البنك الأهلي المعادة من محكمة النقض، والتي تطالب خلالها شركة الطحانين المصريين بسداد مبلغ 100 مليون جنيه.

وشكلت المحكمة، لجنة من الخبراء بمحكمة القاهرة الاقتصادية، لتقدير المبلغ المستحق للبنك لدى الشركة منذ عام 1995، وذكر دفاع البنك "أشرف غانم" أنه طعن أمام النقض على الحكم الصادر بشأن رفض إلزام الشركة بسداد المبلغ سالف الذكر لصالح البنك.

وأوضح أن محكمة النقض قضت بإلغاء حكم محكمة القاهرة الاقتصادية، الذي ألزم الشركة بسداد 100 مليون جنيه للبنك الأهلي، وفوائدها منذ عام 1995 سنة التعاقد بين البنك والشركة على التسهيلات الائتمانية.

وتعتبر إحالة الدعوى هى الأولى من نوعها من حيث إحالة محكمة النقض الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، لتشكيل لجنة من الخبراء لتحديد المبلغ المستحق للبنك لدى الشركة.

يذكر أن البنك قد منح الشركة تسهيلات ائتمانية تقدر بـ22 مليون جنيه، وتراكمت عليها المديونية السابقة، ولم تفلح الوسائل الودية لإقناعها بالدفع، ثم لجأ البنك للقضاء يطالب بتحصيل مستحقاته بالإضافة إلى العوائد حتى تمام الدفع.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصدر: مشروع قانون أمام

    مصدر: مشروع قانون أمام "النواب" نوفمبر المقبل للرجوع عن "تعديلات السلطة

    أخبار

  • "النقض" ترفض طعن نجل مستشار السادات.. وتؤيد حبسه بتهمة قتل ضابط "كمين

    أخبار
  • النقض تقضي بقبول طعن دومة على حكم حبسه ٣ سنوات بإهانة القضاء

    النقض تقضي بقبول طعن دومة على حكم حبسه ٣ سنوات بإهانة القضاء

    أخبار
  • النقض تنظر طعن دومة على حكم حبسه في

    النقض تنظر طعن دومة على حكم حبسه في "إهانة القضاء"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • كيف يرى أصحاب المعاشات قرار الحكومة بالزيادة الجديدة؟

    كيف يرى أصحاب المعاشات قرار بالزيادة الجديدة؟أخبار

  • ردا على حلقة رامز.. مرتضى منصور يوقع عقوبة قاسية على كهربا

    ردا على حلقة رامز.. يوقع عقوبة قاسية على كهربارياضة

  • لماذا يُنصح بعدم ملء خزان الوقود حتى آخره في الصيف؟

    لماذا يُنصح بعدم ملء خزان الوقود حتى آخره في الصيف؟سيارات

  • بالصور.. تهشم سيارتين سقطت عليهما شجرة بشارع الجيش

    بالصور.. تهشم سيارتين سقطت عليهما شجرة بشارع الجيشأخبار

  • المالية: العلاوة الاستثنائية 7% من الأجر الوظيفي بحد أقصى 130 جنيها

    المالية: العلاوة الاستثنائية 7% من الأجر الوظيفي بحد أقصى 130 جنيهاأخبار

  • بالصور- تشييع جثمان الطفلة ليلى التي قتلها خاطفوها

    بالصور- تشييع جثمان الطفلة ليلى التي قتلها خاطفوهاأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«هنري» تجدد طلبها بعقد جلسة طارئة عن الإرهاب بحضور الحكومة

«هنري» تجدد طلبها بعقد جلسة طارئة عن الإرهاب بحضور الحكومة

المحكمة تطلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور لمحاكمته في سب مستشار "مرسي"

المحكمة تطلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور لمحاكمته في سب مستشار "مرسي"

الحكومة ردا على العمليات الإرهابية: "إنا إن شاء الله لمنتصرون"

الحكومة ردا على العمليات الإرهابية: "إنا إن شاء الله لمنتصرون"

مرتضى منصور يُغرم «كهربا» نصف مليون جنيه بسبب ظهوره التلفزيوني

مرتضى منصور يُغرم «كهربا» نصف مليون جنيه بسبب ظهوره التلفزيوني