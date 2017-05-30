نقابة التمريض: رصدنا إساءة للمهنة بمسلسلات رمضان.. وسنقاضيهم
نقابة التمريض: رصدنا إساءة للمهنة بمسلسلات رمضان.. وسنقاضيهم
12:21 م الثلاثاء 30 مايو 2017
كتب - أحمد جمعة:
أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض، أن لجنة أداب المهنة بالنقابة رصدت سلسلة من المشاهد الدرامية والإعلانية منذ اليوم الأول لعرض مسلسلات رمضان تسئ إلى المهنة والنيل من هيئات التمريض بهدف تشوية صوره مهنة قوامها 250 ألف ممرض وممرضة يعملون بالقطاعين الخاص والعام بجميع مستشفيات الجمهورية .
وقالت نقيب التمريض، في بيان صحفي، إن النقابة تقوم بحصر كافة المقاطع الدرامية التي وردت في المسلسلات والإعلانات التي تسئ إلى التمريض لتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد مخرجي ومنتجي هذه المواد الإعلامية، مؤكدة أنها لن تتوقف عن مقاضاة كل شخص يستهدف ضرب المهنة في أخلاقياتها وأدابها.
وأضافت كوثر محمود: "ما زال الفكر العقيم والفساد الإدارى الذى يسكن ذهن مؤلفى الدراما بمصر يهدم المهنه الحيوية التى يقدم ممثليها 70 % من الخدمات الطبية للمرضى بالمستشفيات".
وأكدت أن النقابة ستتصدى إلى جميع محاولات ضرب المهنة وتشوية صورتها لافتة إلى أنه سيتم تقديم مذكرة لوزير الصحة بهذة الإهانات لللتعامل معها قانونًا" .
وطالبت الكتاب الصحفيين بالمشاركة فى دعم التمريض وتحسين صورتهم أمام الرأى العام بدلا من وصمهم بصفات ليست فيهم، وتابعت:"شاركونا فى تغير الثقافات والإرتقاء بالفكر ومساعدة مصر للنهوض بالمهن المختلفة بدلا من الهدم تحت شعار الفكر والإبداع".
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