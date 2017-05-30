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نائب وزير الصحة: فترة حكم الإخوان شهدت زيادة مطردة في عدد السكان

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مصراوي Masrawy

نائب وزير الصحة: فترة حكم الإخوان شهدت زيادة مطردة في عدد السكان

12:19 م الثلاثاء 30 مايو 2017

نائب وزير الصحة: فترة حكم الإخوان شهدت زيادة مطردة في عدد السكان

الزيادة السكانية - ارشيفية

كتب- أحمد علي:

قالت نائب وزير الصحة لشئون السكان، إن فترة حكم نظام جماعة الإخوان ما بين يونيو 2012 حتى يونيو 2013 شهدت زيادة في أعداد السكان بشكل ملحوظ مع تراجع التخطيط في تنظيم الأسرة.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد العمارى، حول رؤية وزارة الصحة والسكان بشأن استراتيجية الوزارة من التعداد السكاني المتزايد، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة أنيسة حسونة في الموضوع.

وأضافت شوقي: "طوال فترة حكم الإخوان لم يكن هناك اهتمام بملف الزيادة السكانية والترويج لبرامج تنظيم الأسرة والوعى بتداعيات الزيادة السكانية لذا لاحظنا زيادة مضطردة في أعداد السكان في الفترة ما قبل عام ٢٠١٤ بدأت بعدها عودة الوعي مرة أخرى بالملف بشكل أفضل".

وفى هذا السياق، أشارت نائب وزير الصحة، إلى أن القلق من الزيادة السكانية فى محله لأنه يعانى من عدم استقرار والسنوات الست الماضية شهدت عدم اهتمام كبير به لحين تم إقرار المجلس القومي للسكان.

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مصراوي Masrawy

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