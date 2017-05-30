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أثارت التعاطف مع «يعقوب» وأبهرت الجميع في «كفر دلهاب».. من هي دينا سعيد؟

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إشادة واسعة نالتها الطفلة دينا سعيد بعد ظهورها بالحلقات الأولى في مسلسل "كفر دلهاب"، الذي يقوم ببطولته الفنان يوسف الشريف، وتجسد "دينا" دور طفلة يسكن جسدها "جنية" يعالجها "الشريف"، الذي يقوم بدور "الطبيب"، وأثناء ذلك ترسم الطفلة لوحات غريبة يحاول "الشريف" تفسيرها.

وعلى الرغم من صغر سنها؛ فإنها نالت إعجاب الكثيرين بسبب تعبيرات وجهها القوية وقدرتها الكبيرة على التحكم بإنفعلاتها، مما جعلها تجذب أنظار المخرجين والمنتجين وجعلت الكثير منهم يتمسكون بموهبتها الصغيرة الواعدة.


في وسط ذلك لم يعرف الكثيرون أن "دينا" سبق وأن شاركت الفنان يوسف الشريف في مسلسل "القيصر"، وجسدت فيه دور طفلة قتل والديها أمام عينيها، ويتعرف عليها "القيصر" في إحدى مهامه وتعلق بها وكان لها نظرة مؤثرة، وهو ما يدل على تمسك صناع العمل بها.

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وعلى الرغم من تحقيقها شهرة كبيرة؛ فإن أول ظهور لها كان بإعلان مؤسسة "مجدي يعقوب" في رمضان عام 2015، وكانت لها نظرة معبرة جدًا، أثارت بها شفقة وتعاطف الكثيرين وقتها.

وظهرت دينا مجدداً هذا العام في إعلان المؤسسة ذاتها وهي تجسد أنها شفيت من مرضها، وظهرت وهي تحتضن كل من يأتي أمامها تعبيرًا عن امتنانها وشكرها لهم، لتلفت بذلك أنظار الجماهير إليها مجددًا باعتبارها نجمة صاعدة سيكون لها مستقبل باهر بانتظارها.

 

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