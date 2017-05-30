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الجريدة الرسمية تنشر إدراج 13 شخصًا بـ"خلية الردع" على قوائم الإرهابيين

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مصراوي Masrawy

كتبت- مادي غيث:

نشرت الجريده الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 13 متهمًا في القضية رقم 14950 لسنة 2013 جنايات قسم أول المنصورة على قوائم الإرهاب التي عرفت إعلامياً بـ"خلية الردع الإرهابية"، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع مايترتب على ذلك من آثار طبقًا للمادة (7) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015.

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وفي يوليو 2015، قضت محكمة الجنايات بإعدام عامر مسعد عبده، وهاني السيد فيصل، وأحمد السيد فيصل، وعبد الرحمن عطية هلال بيومي، شنقا ومصادرة السلاح والمضبوطات التي كانت بحوزتهم وفيما قضت بالسجن المؤبد لباقي المتهمين.

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مصراوي Masrawy

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