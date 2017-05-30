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حبس موظفين بالنيابة العامة لحيازتهما "هيروين" في الشرقية

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مصراوي Masrawy

حبس موظفين بالنيابة العامة لحيازتهما "هيروين" في الشرقية

12:14 م الثلاثاء 30 مايو 2017

ارشيفية

الشرقية – فاطمة الديب

قررت نيابة ههيا العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الثلاثاء، حبس موظفين بالنيابة العامة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهما متلبسين بحيازة كمية من "الهيروين" للاتجار.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بضبط "علي.إ.م.س" 38 عامًا، موظف بنيابة ههيا الجزئية، ومُقيم ببندر ههيا، بحوزته 4 تذاكر "هيروين" ومبلغ مالي بقصد الاتجار، وحرر عن الواقعة المحضر رقم 11470 جنايات ههيا لسنة 2017.

كما ضُبط "علاء.ع.م" 36 عامًا، موظف بنيابة ههيا الجزئية، مُقيم بناحية "المهدية" التابعة لدائرة المركز، بحوزته 8 تذاكر هيروين و7 لفافات "بانجو" ومبلغ مالي للاتجار، وحرر عن ذلك المحضر 11415 جنايات ههيا لسنة 2017.

جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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