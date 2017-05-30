بالصور.. استمرار إزالة "عزبة أبو عوف" العشوائية في بورسعيد لليوم الثاني

بورسعيد – طارق الرفاعي:

واصلت محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، حملة مُكبرة لهدم وإزالة منطقة "عزبة أبو عوف" العشوائية بحي الزهور لليوم الثاني على التوالي.

من جانبه، أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بمجهودات الحملة خلال يومها الأول والذي جرى خلاله إزالة أكثر من نصف المنطقة التي أنشئت على 32 فدانًا، مؤكدًا أن هيبة الدولة فرضت نفسها بكل قوة، بفضل جيشها وشرطتها وشبابها.

وأشار "الغضبان" في تصريحات صحفية، إلي أنه يوجد مخطط تطوير للمنطقة سيتم البدء فيه فور انتهاء عمليات الإزالة، مشدداً على رؤساء الأحياء منع تواجد أي عشش في جميع المناطق بالمحافظة .

وشنت الأجهزة التنفيذية حملة موسعة، أمس الإثنين، لإزالة منطقة "عزبة أبو عوف" العشوائية بحي الزهور، وتواجد رجال الجيش الثاني الميداني، وقوات الشرطة التابعة لمديرية الأمن، بكثافة، بمحيط المنطقة لتأمين عملية الإزالة خاصة في الوقت الذي أزالت معدات حي الزهور وجهاز الإنقاذ "العشش" والمحال بعدة قطاعات بالمنطقة.

وألقت قوات الأمن القبض على 11 شخصًا من مثيري الشغب، أثناء محاولتهم اعتراض ومنع المشاركين من أداء مهام عملهم، وإثارتهم الشغب مع القوات.