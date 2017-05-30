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تنظيف المنزل والمشي.. طرق طبيعية لإنقاص وزنك في رمضان

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التحرير

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تعتقد الكثيرات أن شهر رمضان هو الفرصة الوحيدة لإنقاص الوزن بسهولة؛ حيث يفرض الصيام علينا عدم تناول الطعام لوقت طويل؛ إلا أن شهر رمضان لن يكون فرصة لكِ إذا لم تقومي ببعض الأشياء الهامة، والتي ذكرها موقع "ناو لوس" الأجنبي، كالتالي:

 

1- التحكم في السعرات الحرارية التي تتناوليها يوميًا في الفطار والسحور؛ حيث يجب أن تتراوح السعرات الحرارية ما بين 1200 - 2000 سعر حراري فقط في اليوم.

2- تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات والألياف الطبيعية، والابتعاد عن الوجبات السريعة الغنية بالدهون الخطيرة، كما يجب عليك تناول الكثير من السلطة لمحاربة شعورك بالجوع وتقليل كمية الطعام.

3- عدم التفكير في الطعام قدر الإمكان لتقليل رغبتك في تناوله، ويمكن فعل ذلك بأكثر من طريقة، منها القراءة أو الصلاة أو الرياضة أو مشاهدة التليفزيون وغيره.

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4- تناول الكثير من الماء في الصحور؛ فبالإضافة لأنها تساعد على تقليل الشعور بالعطش أثناء الصيام، فهي تعمل كذلك على إنقاص الوزن وعدم تناول الكثير من الطعام في الإفطار.

5- القيام بالأعمال المنزلية ينقص الوزن بسرعة كبيرة، ولذلك عليكِ تخصيص ساعة يوميًا أثناء الصيام لتنظيف منزلك وترتيبه، وكذلك ساعة أخرى لممارسة التمارين الرياضية، وخاصة المشي.

6- الابتعاد عن الأطعمة التي تضر بصحتك وتزيدك وزنًا، مثل المشروبات الغازية والأطعمة المالحة والوجبات السريعة والدهون، وعليك كذلك الابتعاد عن تناول المواد التي تحتوي على مادة الكافيين مثل القهوة والشاي والشيكولاتة.

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التحرير

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