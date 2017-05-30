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كاسياس: بوفون يستحق التتويج بدوري أبطال أوروبا

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كاسياس: بوفون يستحق التتويج بدوري أبطال أوروبا كاسياس: بوفون يستحق التتويج بدوري أبطال أوروبا

التحرير

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أكد الحارس الإسباني إيكر كاسياس على أحقية تتويج جيانلويجي بوفون بلقب دوري أبطال ولو مرة واحدة في مسيرته، مشيرا في الوقت ذاته إلى تشجيعه لريال مدريد في نهائي 3 يونيو المقبل أمام يوفنتوس حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأوضح كاسياس أن بوفون قدم موسما مميزا للغاية وأثبت أنه حتى وهو في عامه الـ39 لا يزال حارسا عظيما، كما أكد كاسياس على أن حارس بقيمة بوفون لا ينبغي أن تنتهي مسيرته مع كرة القدم دون التتويج بدوري الأبطال.

وأضاف كاسياس أنه يشعر بالسعادة من أجل زميله السابق في ريال مدريد جونزالو هيجوايين، مشيرا إلى امتلاك يوفنتوس فرصة كبيرة للتتويج بلقب دوري الأبطال في ظل امتلاكهم خط دفاع قوي للغاية إلى جانب امتلاك اليوفي القوة الهجومية الضاربة المتمثلة في ديبالا وهيجوايين وماندجوكيتش.

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ومن جانبه قال جورجيو كيليني أن بوفون يستحق التتويج بالكرة الذهبية ليس من أجل المسيرة المميزة التي حظي بها بل من أجل المستوى المبهر الذي يقدمه هذا الموسم.

وأضاف كيليني بأنه محظوظ للغاية باللعب معه في معظم فترات مسيرته مشيرا إلى صعوبة تخيل عدم تواجد بوفون خلفه خاصة أنه يشعرك بأن التصديات المستحيلة سهلة للغاية.

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التحرير

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