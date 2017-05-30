7 تحديات بانتظار مدرب برشلونة الجديد

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يدخل نادي برشلونة حقبة جديدة بعد تعيين الإسباني إيرنيستو فالفيردي المدرب السابق لأتلتيك بلباو مدربا جديدا للفريق بدءا من الموسم المقبل خلفا للويس إنريكي.

ودائما ما يعاني أي مدرب لبرشلونة من سقف التطلعات المرتفع من جماهير الكامب نو، وبدورها استعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية التحديات السبع التي ينتظرها فالفيردي مع البرسا في السطور التالية كالأتي:

1- إعادة الهيمنة للبرسا

على الرغم من امتلاك برشلونة لخط هجوم يعد الأفضل في العالم من خلال تواجد كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار، إلا أن العملاق الكتالوني فقد مكانه باعتباره الفريق الأفضل في أوروبا والعالم، وهي الهيمنة التي من المنتظر أن يعيدها فالفيردي من جديد للبرسا.

2- مستقبل إنيستا

لم يجدد القائد أندريس إنيستا تعاقده بعد مع برشلونة وذلك بعدما عاني خلال هذا الموسم من العديد من الإصابات إلى جانب اتباع إنريكي لسياسة التدوير التي قللت من مشاركة الرسام، لذا سيتوجب على فالفيردي إقناع إنيستا بالقاء من خلال التأكيد على وجوده ضمن خططه الخاصة بالفريق.

3- تقليل الاعتماد على الـMSN

يعتمد برشلونة بشكل أكثر على ثلاثي المقدمة ميسي وسواريز ونيمار في حسم نتائج المباريات، وسيكون التحدي الجديد لفالفيردي هو ضمان فوز برشلونة بالمباريات حتى في غياب الثلاثي من خلال طرح حلول هجومية جديدة للفريق بعيدة عن الـMSN.

4- إعادة الثقة لأكاديمية الشباب

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ظهر العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية لاماسيا رفقة لويس إنريكي، ولكن قليل منهم من تمكن من التواجد في التشكيل الأساسي للفريق، وهو الأمر الذي يتوجب على فالفيردي علاجه كما فعل مع أتلتيك بلباو عندما اعتمد بشكل كبير على اللاعبين الشباب.

5- التعامل مع ليونيل ميسي

سيبلغ ميسي عامه الـ30 الشهر المقبل، لذا سيكون من الهام للغاية التعامل بحكمة مع عدد الدقائق التي يلعبها النجم الأرجنتيني في الملعب لضمان وصوله إلى نهاية الموسم بأفضل شكل ممكن.

6- الظهور بوجه ودي

يرغب برشلونة في الابتعاد تماما عن المؤتمرات الصحفية العدائية التي حرص لويس إنريكي على تقديمها في السنوات الثلاث الماضية، ومن المنتظر أن يظهر فالفيردي بشكل ودي مع وسائل الإعلام.

7- تطوير خط الدفاع

على الرغم من إعتماد برشلونة على السيطرة بشكل كامل على المباراة والهجوم بقوة على الخصوم، إلا أن خط دفاعه ارتكب الكثير من الأخطاء القاتلة التي كلفت الفريق الكثير هذا الموسم والتي تحتاج إلى عمل كبير من المدرب الجديد.