إنيستا يتحدث عن مستقبله ويؤكد: فوز البرسا بالكأس فقط ليس فشلاً

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أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى عدم اتخاذ أندريس إنيستا قراره بشأن تجديد تعاقده مع برشلونة أم الرحيل عن صفوف العملاق الكتالوني.

فعلى الرغم من كل ما قدمه إنيستا للبرسا، إلا أنه يرغب في الشعور بأنه له دوراً هاماً مع الفريق، كما يرغب في الحصول على ضمانات من إدارة النادي والمدرب الجديد بأن خطط معينة ستنفذ من أجله عند اقترابه من الإعتزال.

وأوضح إنيستا بأنه لم يقل يوما بأنه لن يجدد عقده مع برشلونة، ولكنه يرغب في تقييم بعض الأمور في الوقت الحالي بعيدة كل البعد عن الأمور المادية.

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وأضاف إنيستا أنه تتواجد العديد من العوامل التي ستؤثر على اتخاذه للقرار من بينها أمور شخصية وأخرى متعلقة بالفريق، حيث يرغب في اتخاذ القرار الأفضل للجميع.

وعن المدرب الجديد لبرشلونة إيرنيستو فالفيردي، أكد إنيستا بأنه لم يكن يعلم بأنه سيتولى قيادة الفريق حتى لحظة الإعلان، مشيرا إلى أنه تحدث مع في السابق مرات قليلة ويرى بأنه سيقود فريق سيدعمه بقوة، متمنيا له التوفيق في تحقيق الكثير من أجل برشلونة.

أخيرا قال إنيستا أن التتويج بكأس ملك إسبانيا فقط لا يؤكد على فشل برشلونة هذا الموسم، حيث يقدر شخصيا ذلك اللقب كثيرا وبات إحراز برشلونة للألقاب كل موسم أمرا عاديا مما يشعر البعض أن الفوز بالكأس فقط يعد فشلاً.