النيابة في خلية داعش ليبيا: استحلوا دماء المسيحيين وانتهكوا الأعراض

كتب- أحمد أبو النجا:

تصوير – علاء أحمد:

بدأ ممثل النيابة مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، في قضية خلية "داعش ليبيا"، قائلاً: "بسم الله العدل السلام الذي أمر بالقسط في الأحكام ونهى عن الاعتداء، وسفك الدماء، وأن الدماء كله حرام ومن قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعًا، وأضاف أن الله نهى عن الإكراه في الدين".

وأضاف أننا نشهد أنك يا رسول الله بريء من أفعالهم، وأن هذه الجماعات يستخدمون الدين في التفرقة بين الناس فهؤلاء هم أنصار بيت المقدس، وداعش.

وأكمل أن بعض هذه الجماعات يرتدى عباءة إقامة الخلافة، والآخر يفسر الدين على أهوائه ليتخذه ذريعة لسفك الدماء وجميعهم استحلوا دماء المسيحيين والمسلمين وفجروا الكنائس والمساجد وانتهكوا الأعراض.

وواصل مرافعته قائلاً: إنه إذا التقى أحد هذه الجماعات مع الآخر وصفه بالكفر ومزقوا أجسادهم، وقال إن هذه الجماعات تستقطب الشباب بمعسول الكلام زاعمين أنهم أولياء الله.

وقال إن هذه الجماعات استحلت دماء المسيحيين واستحلت أموالهم، وأضاف قائلا: "أين أنتم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من آذى ذميا فقد آذاني، الإسلام منكم براء.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف وحيازة أسلحة وذخيرة.