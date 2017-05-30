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الشرطة الإسرائيلية تحقق مع وزير الداخلية لأكثر من 10 ساعات

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مصراوي Masrawy

الشرطة الإسرائيلية تحقق مع وزير الداخلية لأكثر من 10 ساعات

11:42 ص الثلاثاء 30 مايو 2017

الشرطة الإسرائيلية تحقق مع وزير الداخلية لأكثر من 10 ساعات

تل أبيب- (د ب أ):

صرح المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزينفيلد الليلة الماضية بأن الشرطة استجوبت وزير الداخلية أرييه درعي لأكثر من عشر ساعات في قضية تتعلق بغسل الأموال والاحتيال وخيانة الأمانة ومخالفات ضريبية.

وكان روزينفيلد أعلن في وقت سابق أمس أنه جرى اعتقال 14 شخصا للاشتباه في تورطهم في مخالفات ضريبية استنادا لتحقيق بدأ في أبريل الماضي، واتسع ليشمل موظفا عموميا وزوجة درعي.

ووفقا لتقارير محلية، فإن درعي، الذي من المتوقع أن يخضع لمزيد من التحقيقات، تعاون مع المحققين وقال إنه يثق في أنهم يجرون تحقيقا شاملا ودعا الشعب إلى الصبر.

وأشارت التقارير إلى أنه يجري التحقيق مع درعي وزوجته بشأن امتلاكهما منزل للعطلات وعدة شقق في القدس.

وكان درعي، من حزب شاس المتشدد، قد أمضى الفترة بين عامي 2000 و2002 في السجن بتهمة تلقى رشوة عندما كان وزيرا للداخلية في تلك الفترة.

وبعد عودته للسياسة بعد نحو عشر سنوات، عينه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزيرا للداخلية عام 2016 .

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