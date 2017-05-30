إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بـ"مية نار" في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

أصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، بكسور وجروح و حروق، في مشاجرة بين أبناء عمومة استخدم فيها ماء نار، بسبب خلافات الميراث على قطعة أرض زراعية، بناحية قرية الشعيرة، في مركز شرطة إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة.

كان بلاغ قد ورد لمركز شرطة إيتاي البارود، بوجود مشاجرة بالقرية المذكورة، بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين: "محمود.م.م" 27 عامًا، عامل، مصاب بحروق من الدرجات الثلاث بالجانب الأيمن، من الصدر والذراع الأيمن، و"مهدية.ا.ع"، 50 عامًا، ربة منزل، والدة الأول، مصابة بحروق من الدرجتين الأولى والثانية بالوجه والذراعين.

وطرف ثاني "علي .م.ي"، 30 عاما "نجل عمة الأول من الطرف الأول، أصيب باشتباه مابعد الارتجاج وكسر بعظمة اليد اليسرى، و"عزيزة .م.أ" 70 عاما ربة منزل "والدة الأول "مصابة بجرح قطعي باليد اليمني، و"أسماء .م.ع" 27 عاما - ربة منزل "زوجة الأول " مصابة بجروح قطعية بفروه الرأس، وجميعهم يقيمون بذات الناحية، بسبب خلافات الميراث على ملكية قطعة أرض زراعية.

نقلت الإسعاف المصابين لمستشفى إيتاي البارود العام العلاج، بسؤال طرفي المشاجرة، قرروا بمضمون ما تقدم، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإلقاء مادة كاوية "ماء نار" عليهم ما أدى لإصابتهم.

حُرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.