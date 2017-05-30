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وفاة أحد ركاب القطار "777" في سوهاج

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مصراوي Masrawy

وفاة أحد ركاب القطار "777" في سوهاج

11:44 ص الثلاثاء 30 مايو 2017

سوهاج – عمار عبد الواحد:

لقى أحد ركاب القطار رقم 777 "سوهاج – القاهرة" مصرعه، اليوم الثلاثاء، عقب تعرضه لحالة إغماء، فنقلت الجثة لمستشفى سوهاج العام، وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى مأمور قسم أول شرطة سوهاج إخطارًا من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن وجود شخص في حالة إغماء ضمن ركاب القطار رقم 777 "سوهاج – القاهرة" عقب وصوله المحطة دائرة القسم، ونقلته الإسعاف لمستشفى سوهاج العام.

وأشارت التحريات إلى أن الشخص المذكور "مجهول الهوية" في العقد الثالث من العمر "رث الثياب"، ولا يحمل ثمة متعلقات، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وصوله للمستشفي جثة هامدة.

أودعت الجثة مشرحة المستشفى العام، وفي وقت لاحق حضر أحمد محمد زيان أحمد 29 عامًا، سائق ويقيم بناحية أبار الملك دائرة مركز أخميم، وأفاد بأن الجثة لنجل عمومته "كرم أبو حلقة أحمد 30 عامًا بدون عمل"، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة. وقيد المحضر برقم 2033 إداري القسم لسنة 2017.

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