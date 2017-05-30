كوبر يختار 15 لاعبا محليا لمعسكر الفراعنة استعدادا لتونس

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أعلن المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن الجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر قرر ضم 15 لاعبا محليا إلى معسكر المنتخب المقبل، استعدادا للقاء منتخب تونس يوم 11 يونيو المقبل باستاد رادس في الساعة الثانية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الأولى لتصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2019.

وأضاف لهيطة أن المعسكر يبدأ يوم الأحد 4 يونيو المقبل بدلا من السبت 3 يونيو، وسيعقد المدير الفني مؤتمرا صحفيا في الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد 4 يونيو بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

وفيما يلي قائمة باللاعبين:

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- عصام الحضري (وادي دجلة) - أحمد فتحي (الأهلي) - شريف إكرامي (الأهلي) - عبد الله السعيد (الأهلي) - حسام عاشور (الأهلي) - أحمد حجازي (الأهلي) - أحمد الشناوي (الزمالك) - سعد سمير (الأهلي) - رامي ربيعة (الأهلي) - طارق حامد (الزمالك) - محمود عبد المنعم "كهربا" (الزمالك) - عمرو جمال (الأهلي) - علي جبر (الزمالك) - مصطفى فتحي (الزمالك) - أحمد الشيخ (مصر المقاصة).

الجدير بالذكر أن هيكتور كوبر، اختار 10 لاعبين محترفين للانضمام إلى المعسكر وهم:

- أحمد المحمدي «هال سيتي الإنجليزي»، محمد عبد الشافي «أهلي جدة السعودي»، محمد النني «أرسنال الإنجليزي»، محمد صلاح «روما الإيطالي»، عمر جابر «بازل السويسري»، محمود حسن تريزيجيه «أندرلخت البلجيكي»، كريم حافظ «لانس الفرنسي»، رمضان صبحي «ستوك سيتي الإنجليزي»، عمرو وردة «باوك اليوناني»، سام مرسي «ويجان الإنجليزي».