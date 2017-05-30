أخبار عاجلة

الأخبار - وزيرة التضامن : اليوم صرف تعويضات مصابي حادث المنيا الإرهابي -
«هوندا» تبتكر محطة لشحن 4 سيارات في آن واحد -
الأخبار - لقاء مصري روسي لبحث تعزيز العلاقات وقضايا المنطقة -
"مسقعة باللحم المفروم والبطاطس" علي طريقة طبخة ع السريع -
إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالخرطوش بسبب "البلياردو" -
4 يونيو.. نظر دعوى عرض البرامج الدينية على الأزهر والإفتاء قبل إذاعتها -
الأخبار - تواصل حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة قبل يوم من نهاية الشهر الجاري -
سقوط عصابة الشرطة المزيفة للسطو على السيارات بالقليوبية -
الإحصاء: 4 آلاف جنية إنفاق الأسرة المصرية المدخنة سنوياً -
الصحة: فترة حكم الإخوان شهدت أكبر زيادة في أعداد السكان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

كوبر يختار 15 لاعبا محليا لمعسكر الفراعنة استعدادا لتونس

Google+ Print
كوبر يختار 15 لاعبا محليا لمعسكر الفراعنة استعدادا لتونس كوبر يختار 15 لاعبا محليا لمعسكر الفراعنة استعدادا لتونس

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن المهندس إيهاب لهيطة مدير الوطني، أن الجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر قرر ضم 15 لاعبا محليا إلى معسكر المنتخب المقبل، استعدادا للقاء منتخب تونس يوم 11 يونيو المقبل باستاد رادس في الساعة الثانية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الأولى لتصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2019.

وأضاف لهيطة أن المعسكر يبدأ يوم الأحد 4 يونيو المقبل بدلا من السبت 3 يونيو، وسيعقد المدير الفني مؤتمرا صحفيا في الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد 4 يونيو بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

وفيما يلي قائمة باللاعبين:

شاهد أيضا

- عصام الحضري (وادي دجلة) - أحمد فتحي (الأهلي) - شريف إكرامي (الأهلي) - عبد الله السعيد (الأهلي) - حسام عاشور (الأهلي) - أحمد حجازي (الأهلي) - أحمد الشناوي () - سعد سمير (الأهلي) - رامي ربيعة (الأهلي) - طارق حامد (الزمالك) - محمود عبد المنعم "كهربا" (الزمالك) - عمرو جمال (الأهلي) - علي جبر (الزمالك) - مصطفى فتحي (الزمالك) - أحمد الشيخ ( المقاصة).

الجدير بالذكر أن هيكتور كوبر، اختار 10 لاعبين محترفين للانضمام إلى المعسكر وهم:

- أحمد المحمدي «هال سيتي الإنجليزي»، محمد عبد الشافي «أهلي جدة السعودي»، محمد النني «أرسنال الإنجليزي»، محمد صلاح «روما الإيطالي»، عمر جابر «بازل السويسري»، محمود حسن تريزيجيه «أندرلخت البلجيكي»، كريم حافظ «لانس الفرنسي»، رمضان صبحي «ستوك سيتي الإنجليزي»، عمرو وردة «باوك اليوناني»، سام مرسي «ويجان الإنجليزي».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الأخبار - لقاء مصري روسي لبحث تعزيز العلاقات وقضايا المنطقة

الأخبار - لقاء مصري روسي لبحث تعزيز العلاقات وقضايا المنطقة

الإحصاء: 4 آلاف جنية إنفاق الأسرة المصرية المدخنة سنوياً

الإحصاء: 4 آلاف جنية إنفاق الأسرة المصرية المدخنة سنوياً

«الاقتصادية» تفصل في دعوى البنك الأهلي ضد الطحانين المصريين

«الاقتصادية» تفصل في دعوى البنك الأهلي ضد الطحانين المصريين

"خارجية النواب" توافق على رفع رسوم التأشيرات السياحية للمصريين بالخارج

"خارجية النواب" توافق على رفع رسوم التأشيرات السياحية للمصريين بالخارج