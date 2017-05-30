إصابة زعيم المعارضة في فنزويلا خلال اشتباكات جديدة

كاراكاس - (أ ش أ):

اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الفنزويلية والمتظاهرين المناهضين لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو، وهو ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 250 آخرين بجروح.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم، الثلاثاء، أن زعيم المعارضة هنريك كابريلس أصيب خلال هذه الاحتجاجات التي طالب المتظاهرون خلالها بإجراء انتخابات رئاسية جديدة وإطلاق سراح السياسيين المعارضين.

وأضافت الشبكة الأوروبية أن المتظاهرين كانوا يحاولون اقتحام أحد المكاتب الحكومية وسط العاصمة كاراكاس إلا أن قوات مكافحة الشغب والجنود تصدوا لهم وأطلقوا الغازات المسيلة للدموع في محاولة لتفريقهم.

ويخرج متظاهرون إلى الشوارع يوميا منذ أوائل أبريل الماضي للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وبالحرية لنشطاء معتقلين وبمساعدات إنسانية أجنبية لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية.

ويتهم مادورو المتظاهرين بالسعي للانقلاب على السلطة باستخدام العنف.