السعودية تعلن إصابة رجلي أمن جراء انفجار في العوامية

الرياض - ( د ب أ):

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي اليوم الثلاثاء إصابة اثنين من رجال الأمن نتيجة انفجار عبوة ناسفة في بلدة العوامية التي يسكنها عدد كبير من الشيعة .

وقال التركي في بيان له ، نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) صباح اليوم الثلاثاء " إن احدى الدوريات الامنية تعرضت عند الساعة السابعة والنصف من صباح امس الاثنين ، لانفجار عبوة ناسفة (I.E.D) وهي تؤدي مهامها بالقرب من دوار حي الريف ببلدة العوامية بمحافظة القطيف".

وأضاف أن "الانفجار نتج عنه إصابة رجلي أمن تم نقلهما إلى المستشفى" ، مشيرا إلى أن " الجهات الأمنية باشرت إجراءات التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية".

ويأتي إصابة رجلي امن في العوامية بعد حوالي أسبوعين من مقتل رجل أمن وإصابة خمسة آخرين نتيجة تعرض دوريتهم لقذيفة صاروخية من نوع "آر بي جي" أثناء أدائهم لمهامهم في حفظ النظام العام بمحيط منطقة حي المسورة في محافظة القطيف .