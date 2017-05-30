السعودية تعلن إصابة رجلي أمن جراء انفجار في العوامية
السعودية تعلن إصابة رجلي أمن جراء انفجار في العوامية
11:25 ص الثلاثاء 30 مايو 2017
اللواء منصور التركي
الرياض - ( د ب أ):
أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي اليوم الثلاثاء إصابة اثنين من رجال الأمن نتيجة انفجار عبوة ناسفة في بلدة العوامية التي يسكنها عدد كبير من الشيعة .
وقال التركي في بيان له ، نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) صباح اليوم الثلاثاء " إن احدى الدوريات الامنية تعرضت عند الساعة السابعة والنصف من صباح امس الاثنين ، لانفجار عبوة ناسفة (I.E.D) وهي تؤدي مهامها بالقرب من دوار حي الريف ببلدة العوامية بمحافظة القطيف".
وأضاف أن "الانفجار نتج عنه إصابة رجلي أمن تم نقلهما إلى المستشفى" ، مشيرا إلى أن " الجهات الأمنية باشرت إجراءات التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية".
ويأتي إصابة رجلي امن في العوامية بعد حوالي أسبوعين من مقتل رجل أمن وإصابة خمسة آخرين نتيجة تعرض دوريتهم لقذيفة صاروخية من نوع "آر بي جي" أثناء أدائهم لمهامهم في حفظ النظام العام بمحيط منطقة حي المسورة في محافظة القطيف .
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
رئيس الاستخبارات الألمانية: الأجهزة الأمنية بحاجة لأدوات ضرورية لمكافحة
-
بالوثائق- "آل الشيخ" السعودية ترد على ادعاءات أمير قطر
-
الكوليرا تضرب اليمن وتهدد حياة أكثر من مليون شخص
-
خامنئي للسعودية: أنتم "بقرة حلوب" بالنسبة لأمريكا
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
مصدر: الضابط المتهم بقتل الطفل يوسف "مختفي"أخبار
-
ردا على حلقة رامز.. مرتضى منصور يوقع عقوبة قاسية على كهربارياضة
-
بعد إشادتها به.. كريم عبدالعزيز يرد على نشوى مصطفىفنون
-
في ثالث أيام رمضان.. عامل يذبح زوجته في الشارع ويحاول الانتحارأخبار
-
بالصور- تشييع جثمان الطفلة ليلى التي قتلها خاطفوهاأخبار
-
تامر أمين يفقد الوعي في "هاني هز الجبل": "هتموتني وتقول لي آسف؟!"فنون