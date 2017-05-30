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المحكمة تطلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور لمحاكمته في سب مستشار "مرسي"

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مصراوي Masrawy

المحكمة تطلب رفع الحصانة عن لمحاكمته في سب مستشار "مرسي"

11:17 ص الثلاثاء 30 مايو 2017

مرتضى منصور

كتب – محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بشمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، إحالة دعوى السب والقذف المتبادلة بين مرتضى منصور، وسيف الدين عبد الفتاح مستشار الرئيس الأسبق محمد مرسي، لمحكمة الاستئناف.

وطلبت المحكمة رفع الحصانة عن مرتضى منصور، لأنه عضوًا بمجلس النواب حاليًا لاستئناف محاكمته.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي مرسي. خليل، وعضوية المستشارين محمد عادل، ومحمد ضوى، وسالم عبد العزيز، وسكرتارية أيمن محمود، وعبد العزيز مناع.

وكان قرار الإحالة قد تضمن أن مرتضى منصور قذف سيف عبدالفتاح بأوصاف توجب احتقار عند أهله لو ثبتت صحتها، بقوله إنه "عميل لقطر" كما وجه إليه عبر فضائية "دريم" عبارة تحمل عيبًا لشخصه وهي لفظ "أنت حمار".. ونعته بالكذب على النحو المبين بالتحقيقات، فى حين رد عليه "سيف" على السباب قائلا: "عامل فيها مستشار وهو مبيفهمش.. مش عارف بيقول إيه".

يذكر أن النائب العام السابق طلعت عبدالله، أمر بإحالة مرتضى منصور، وسيف عبدالفتاح للجنايات بتهمة تبادل السباب في أحد البرامج خلال مشادة كلامية بينهما، مؤكدا أن تهمة السب توجب إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح، ولكن لأن سيف عبدالفتاح موظف عام، تمت إحالتها إلى محكمة الجنايات.

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مصراوي Masrawy

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