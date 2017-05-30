أخبار عاجلة

الأخبار - وزيرة التضامن : اليوم صرف تعويضات مصابي حادث المنيا الإرهابي -
«هوندا» تبتكر محطة لشحن 4 سيارات في آن واحد -
الأخبار - لقاء مصري روسي لبحث تعزيز العلاقات وقضايا المنطقة -
"مسقعة باللحم المفروم والبطاطس" علي طريقة طبخة ع السريع -
إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالخرطوش بسبب "البلياردو" -
4 يونيو.. نظر دعوى عرض البرامج الدينية على الأزهر والإفتاء قبل إذاعتها -
الأخبار - تواصل حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة قبل يوم من نهاية الشهر الجاري -
سقوط عصابة الشرطة المزيفة للسطو على السيارات بالقليوبية -
الإحصاء: 4 آلاف جنية إنفاق الأسرة المصرية المدخنة سنوياً -
الصحة: فترة حكم الإخوان شهدت أكبر زيادة في أعداد السكان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

أسعار الدولار والعملات في البنوك المصرية اليوم

Google+ Print
أسعار الدولار والعملات في البنوك المصرية اليوم أسعار الدولار والعملات في البنوك المصرية اليوم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شهدت الدولار اليوم الثلاثاء 30 مايو 2017 استقرار نسبي في الأسعار، وذلك مقارنة بتعاملات الأمس حيث سجل في البنك المركزي نحو 18.03 جنيه للشراء و18.13 جنيه للبيع، بينما بلغ متوسط سعره في باقى البنوك نحو 17.95 جنيه للشراء و 18.05 للبيع.

وعن العملات الأجنبية اليوم بالبنوك المصرية اليوم فقد سجل متوسط سعر اليورو نحو 20.00 جنيه للشراء و20.19 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترلينى نحو 22.95 جنيه للشراء و23.15 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

شاهد أيضا

أما العملات العربية فقد سجل متوسط سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية اليوم نحو 4.7 جنيه للشراء، و4.85 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتى نحو 59.15 جنيه للشراء، و59.45 جنيه للبيع، فيما سجل الدرهم الإماراتى نحو 4.85 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أسعار الدولار والعملات في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار والعملات في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الخضروات والفاكهة وياميش رمضان .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية

8 الصبح - شوف أسعار الخضروات والفاكهة وياميش رمضان .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 30 مايو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 30 مايو 2017 في بنك مصر

الصناعات الغذائية: ارتفاع الأسعار العالمية للقمح خلال مايو الجارى بنسبة 7.6%

الصناعات الغذائية: ارتفاع الأسعار العالمية للقمح خلال مايو الجارى بنسبة 7.6%