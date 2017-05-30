أسعار الدولار والعملات في البنوك المصرية اليوم

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شهدت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 30 مايو 2017 استقرار نسبي في الأسعار، وذلك مقارنة بتعاملات الأمس حيث سجل في البنك المركزي نحو 18.03 جنيه للشراء و18.13 جنيه للبيع، بينما بلغ متوسط سعره في باقى البنوك نحو 17.95 جنيه للشراء و 18.05 للبيع.

وعن العملات الأجنبية اليوم بالبنوك المصرية اليوم فقد سجل متوسط سعر اليورو نحو 20.00 جنيه للشراء و20.19 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترلينى نحو 22.95 جنيه للشراء و23.15 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

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أما العملات العربية فقد سجل متوسط سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية اليوم نحو 4.7 جنيه للشراء، و4.85 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتى نحو 59.15 جنيه للشراء، و59.45 جنيه للبيع، فيما سجل الدرهم الإماراتى نحو 4.85 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع.