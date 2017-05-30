«اقتصادية النواب» تطالب بتحقيق عن تسريب فوانيس رمضان المستوردة للأسواق

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قال جمعة مدنى، مدير عام سياسات التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، إنه رغم صدور قرار وزارى بمنع استيراد فوانيس رمضان منذ عام 2015، إلا أنها لازالت تدخل الأسواق عبر المنافذ الجمركية، موضحاً أنها تدخل فى التعريفة الجمركية ضمن ألعاب الأطفال وأجهزة الإنارة.

وأوضح مدنى خلال اجتماع اللجنة الاقتصاديه بمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطه المقدم النائبة سولاف درويش بشأن عدم تفعيل وقف استيراد فوانيس رمضان من كافة دول العالم، أن حجم استيراد فوانيس رمضان كان يبلغ 12 مليون جنيه، لافتا إلى أنه الآن يبلغ 850 ألف جنيه.

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وأوضحت النائبة سولاف درويش أن 75% من الفوانيس الموجودة فى الأسواق ليست صناعة مصرية ، وحجم استيراد فوانيس رمضان فى شهرى يناير وفبراير بلغ 850 ألف جنيه، لافتة إلى أن 75% من الفوانيس الموجودة فى الأسواق ليست صناعة مصرية.

وطالب النائب مدحت الشريف وكيل لجنة لشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وزارة التجارة والصناعة بإجراء تحقيق واضح وصريح يوضح كيفية تسريب فوانيس رمضان المستوردة إلى الأسواق المصرية رغم صدور قرار وزارى بمنع استيرادها، وتوضيح الإجراءات التى ستتخذها الحكومة العام المقبل.