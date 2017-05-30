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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التعليم بإنشاء المدارس المصرية اليابانية

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مصراوي Masrawy

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التعليم بإنشاء المدارس المصرية اليابانية

11:12 ص الثلاثاء 30 مايو 2017

كتبت- مادي غيث:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار وزير التعليم رقم 159 لسنة 2017 بإنشاء "المدارس المصرية اليابانية" الصادر في 6 مايو الجاري.

ونص القرار ​في مادته الأولى أن تطبق تلك المدارس المناهج المصرية بجانب الأنشطة اليابانية المعروف بـ"التوكاتسوبلس"، بجميع مراحل التعليم (رياض أطفال - ابتدائي - إعدادي - ثانوي)، كما يتم تأهيل بعض المدارس الحكومية الرسمية (عربي - لغات)، وذلك لتحويلها إلى هذه النوعية من المدارس بذات المسمى.

وجاء القرار في 11 مادة.

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