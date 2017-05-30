بالصور.. ضبط أدوية مهربة داخل محل خردوات في الدقهلية
بالصور.. ضبط أدوية مهربة داخل محل خردوات في الدقهلية
11:05 ص الثلاثاء 30 مايو 2017
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الدقهلية - رامي القناوي:
أشاد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، بجهود مديرية الشئون الصحية بالمحافظة بعد ضبط صاحب محل لبيع الخردوات بمدينة أجا يتاجر بالأدوية المهربة والمخدرة بالمخالفة للقانون.
ووجه "الشعراوي" في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، الدكتور سعد عبداللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة، بشن حملات يومية مكبرة من قبل إدارة التفتيش الصيدلي، أسفرت عن ضبط محل لبيع الخردوات بمدينة أجا وداخلة كميات كبيرة من الأدوية المهربة والمخدرة بلغت قيمتها مليون ونصف المليون جنيه بالمخالفة للقرار 453 لسنة 1954 بشأن مزاولة النشاط التجاري دون ترخيص.
وأضاف "الشعراوي" أن المضبوطات شملت: 26883 سرنجة، 13783 علبة شاش وبلاستر، 7350 صمام ثلاثي، 1127 جهاز محاليل، 1250 قربة تستخدم لنقل الدم، 2300 علبة شكاكة أنسولين، 900 علبة مشرط، 743 قسطرة بولية، 461 رباط ضغط وركبة، 121 قطعة كمادات جيل خافضة للحرارة، 132 زجاجة كحولية، 103 ماسكات أنبوبة اكسجين، 94 جهاز نقل دم، 100 مقياس حراره ترمومتر، 128 أسورة أطفال وأنبوبه رايل، 300 قطعة كيس جمع بول، 400 شريط تحليل سكر، 6 جهاز ضغط، وجهاز قياس سكر مستوردة، 60 علبة خيوط جراحية، 18 أمبول جدول أول وثاني ومستوردة، 60 زجاجة محلول".
أحيل محضر الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال شئونها لمخالفته للقوانين المنظمة للعمل ومزاوله نشاط دون ترخيص.
وشدد المحافظ على تكثيف الحملات من قبل مديرية الشئون الصحية بأنحاء المحافظة وتطبيق القانون والتصدي وردع المخالفين.
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