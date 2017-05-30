ساؤول عن رحيل جريزمان: لا يوجد لاعب أكبر من أتلتيكو

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد متوسط ميدان أتلتيكو مدريد ساؤول على أهمية أنطوان جريزمان للفريق، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يوجد أي لاعب أكبر من الروخيبلانكوس وسط التكهنات التي تشير إلى قرب رحيل المهاجم الفرنسي تجاه مانشستر يونايتد.

ونجح جريزمان في تسجيل 26 هدفا في جميع المسابقات هذ الموسم مساعدا أتلتيكو مدريد على إنهاء الدوري الإسباني في المركز الثالث إلى جانب الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

شاهد أيضا

وأوضح ساؤول أنه من السهل للغاية استبدال جريزمان بأي لاعب في حال قرر الرحيل، مشيرا إلى إمتلاك الفريق بالفعل مهاجمين مميزين من أمثال فرناندو توريس وكيفين جاميرو وأنخيل كوريا ويانيك كاراسكو.

وأضاف ساؤول أن جريزمان لاعب مهم للغاية للفريق ولا يختلف اثنان على الجودة العالية التي يمتلكها ولكن لا يوجد أي لاعب أكبر من الفريق.