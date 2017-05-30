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هذه العلامات تنذر بالسكتة الدماغية

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مصراوي Masrawy

هذه العلامات تنذر بالسكتة الدماغية

10:46 ص الثلاثاء 30 مايو 2017

هذه العلامات تنذر بالسكتة الدماغية

هذه العلامات تنذر بالسكتة الدماغية

د ب أ:


حذرت الجمعية الألمانية لطب الأعصاب من أن الشعور بالضعف في جانب واحد من الجسم أو الشعور بالتنميل في الذراع أو الساق قد تكون علامات تنذر بالإصابة بالسكتة الدماغية.

كما أن اضطرابات الرؤية والكلام المفاجئة تندرج ضمن العلامات التحذيرية الدالة على الإصابة بسكتة دماغية، والتي تستلزم العلاج الفوري.

وتوصي الجمعية باستدعاء الطوارئ في حال الاشتباه في الإصابة بسكتة دماغية. ويُوصى بالإسراع بنقل المصاب إلى أقرب مستشفى إذا كانت الحالة سيئة للغاية، مثلا في حالة الاضطراب الشديد في الوعي أو إذا كان المصاب يحتاج إلى عملية التنفس الصناعي.

وللوقاية من السكتة الجماعية، تنصح الجمعية الألمانية لأطباء السكتة الدماغية بالمواظبة على ممارسة رياضات قوة التحمل، مثل السباحة أو الجري أو ركوب الدراجات، بمعدل 3 مرات في الأسبوع؛ حيث يساعد ذلك على تخفيف العبء على الأوعية الدموية وخفض خطر السكتة الدماغية.

كما أن اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات واللحوم الخالية من والأسماك والإقلاع عن التدخين يساعد على الوقاية من الترسبات الجيرية في الأوعية الدموية، ومن ثم يقل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

يُشار إلى أن السكتة الدماغية هي مرض خطير للغاية ينتج عن عدم تدفق الدم إلى المخ بشكل مفاجئ. ويرتفع خطر انسداد أحد الأوعية الدموية بفعل الأضرار السابقة لجدران الأوعية، خاصة بسبب ارتفاع ضغط الدم وزيادة نسبة الكوليسترول أو السكري.

وترتفع نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى كبار السن، ولكنها قد تظهر أيضا في الشباب وحتى الأطفال.

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مصراوي Masrawy

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